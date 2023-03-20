Следственный комитет РФ возбудил дело против прокурора и судей Международного уголовного суда

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против четырех сотрудников Международного уголовного суда (МУС), который в прошлую пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Дело возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмада Хана, который ходатайствовал о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, удовлетворивших эту просьбу.

По мнению Следственного комитета России, в действиях прокурора МУС "содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

В свою очередь, судей МУС российское ведомство обвиняет в "заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений" (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ).

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины, которая, по версии следствия, происходила "как минимум с 24 февраля 2022 года". Аналогичный ордер был выдан на арест уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Юрисдикция МУС распространяется на более чем 120 стран, ратифицировавших Римский статут (в их число не входит Россия, а также, например, США, Израиль, Китай, Индия и Турция), однако обвинение можно предъявить гражданину любого государства. Украина не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию МУС в отношении возможных военных преступлений, совершенных на территории страны с декабря 2013 года.

Владимир Путин стал третьим в истории действующим главой государства, на которого МУС выписал ордер на арест. В 2009 году суд принял такое решение в отношении президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в этнических чистках — спустя одиннадцать лет его свергли в результате государственного переворота и обещали передать в Гаагу, однако это до сих пор не произошло. Летом 2011 года ордер выписали на ливийского лидера Муаммара Каддафи, спустя четыре месяца его убили повстанцы в ходе гражданской войны.