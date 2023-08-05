"Следующая остановка — Луна". Индийский космический аппарат "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту

Космическое агентство Индии ISRO сообщило, что его аппарат "Чандраян-3" вышел на орбиту Луны. Цель индийской миссии, стартовавшей 14 июля, — совершить первую в истории посадку вблизи малоизученного южного полюса Луны.

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Ожидается, что попытка посадки на Луне будет осуществлена 23 или 24 августа. В случае успеха Индия станет четвертой страной в мире после США, СССР и Китая, которой удалось совершить мягкую посадку своего корабля на Луне.

"Чандраян-3" с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером стартовал из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Более недели после старта он провел на земной орбите, а во вторник был отправлен в направлении Луны в результате гравитационного маневра (то есть когда для ускорения аппарата использовалась земная гравитация).

"Двигатели успешно отработали на перигее, и ISRO отправило аппарат на транслунную орбиту. Следующая остановка — Луна", — сообщили представители индийского агентства.

Как следует из порядкового номера корабля, это уже третья миссия в амбициозной индийской программе изучения Луны. Первая была запущена еще в 2008 году, и тогда в результате тщательных поисков индийцам удалось впервые обнаружить следы воды у поверхности и выяснить, что в дневное время у нашего спутника появляется незначительная, но все же атмосфера.

Вторая миссия "Чандраян-2", которая тоже включала орбитальный и посадочный модули и лунный ровер, была запущена в 2019 году, однако оказалась успешной лишь наполовину.

Ее орбитальный модуль по-прежнему вращается вокруг Луны и изучает ее, однако посадочный модуль из-за сбоя, произошедшего в последнюю минуту в системе торможения, совершил жесткую посадку и вышел из строя.

Однако на ошибках учатся, и специалисты ISRO проанализировали все данные последней аварии, после чего смоделировали на компьютере целую серию посадок, чтобы избежать ошибок при реальном прилунении.

Если на этот раз все пройдет гладко, "Чандраян-3" весом почти 4 тонны и стоимостью $75 млн завершит то, что не удалось его предшественнику.

Как пройдет посадка



Посадочный модуль под названием "Викрам" (он был назван так в честь основателя ISRO) весит около полутора тонн и несет на борту маленький (он весит лишь 26 кг) лунный ровер "Прагьян", что на санскрите означает "мудрость".

Если все пойдет по плану, то "Викрам" выпустит шестиколесный ровер, оснащенный измерительными приборами, который займется исследованием грунта и кратеров, атмосферы у поверхности спутника, а также следов тектонической активности, и будет отправлять на Землю собранные данные и фотографии Луны.

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Область южного полюса Луны, по большей части остающаяся в тени, изучена куда меньше, чем северный полюс.

"Это область представляет куда больший научный интерес, потому что регион экватора, безопасный для посадок, уже освоен, и о нем собрано уже много информации, — отмечает председатель ISRO Сридхара Соманат. — Если мы хотим сделать значительное научное открытие, нам необходимо отправиться в новую область, такую как южный полюс, однако посадка там связана с повышенным риском".

Впрочем, орбитальный модуль "Чандраян-2" сделал достаточно фотографий лунной поверхности в высоком разрешении, чтобы выявить все опасные камни и кратеры в районе предполагаемой посадки и расширить зону возможного прилунения.

Тем не менее, как указывает директор проекта "Чандраян" Милсвами Аннадураи, посадка должны быть выполнена "с ювелирной точностью", чтобы совпасть с началом лунного дня, поскольку и посадочный модуль, и лунный ровер зависят от солнечных батарей, а им нужно много света.

Лунная программа Индии

Индийская лунная программа была задумана еще в начале 2000-х, когда в IT-индустрию пришло много молодых талантливых людей, и в стране начался расцвет высоких технологий.

Успех миссии "Чандраян-1" во многом был построен именно на этом, а потом космическая программа стала предметом национальной гордости, и сейчас каждый выпускник технологического колледжа или университета мечтает работать на ISRO.

Однако, как подчеркивает Аннадураи, более широкая задача космической программы Индии заключается в том, чтобы "объединить науку, технологии и будущее всего человечества".

"Если мы хотим сделать из Луны космический форпост, ворота в дальний космос, то нам необходимо провести куда более глубокие исследования, чтобы выяснить, какого рода жилье мы можем там построить из подручных материалов и как доставлять туда необходимые грузы, — говорит Аннадураи. — Так что конечная цель индийских миссий заключается в том, чтобы однажды Луна, находящаяся на расстоянии 360 тыс. километров от Земли, стала одним из земных континентов, а мы были бы не пассивными зрителями, а жили активной жизнью на этом континенте с хорошей защитой, и мы должны работать в этом направлении".

Успех миссии "Чандраян-3", как рассчитывают индийцы, значительно приблизит человечество к этой цели.