Следы "Новичка" нашли на бутылке, из которой Навальный пил в отеле

Алексея Навального отравили еще до его приезда в аэропорт Томска, сообщается в инстаграме политика, — к такому же выводу пришли журналисты издания "Проект", сообщает телеканал "Дождь". По их данным, бутылку, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", Навальный взял из своего номера в томской гостинице Xander.
В инстаграме Навального говорится, что после того, как ему стало плохо в самолете, его коллеги забрали из его номера все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Среди этих вещей были бутылки с водой — позже на одной из них обнаружили следы яда. Это позволяет понять, что политика отравили еще до вылета из Томска.
"Проект" уточняет, что в лобби отеля и у номера Навального есть камеры, записи с которых могли бы помочь понять, что произошло. Но силовики полностью изъяли сервера системы видеонаблюдения в отеле и саму технику, обеспечивающую доступ к ней. В связи с этим видеонаблюдение в отеле сейчас не ведется, рассказал изданию сотрудник гостиницы.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая "бутылка с "Новичком"", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче "Россия Будущего" на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Как сообщалось, политику стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа политика перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней. 15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях. Он сообщил, что идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.
В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Таким образом, наличие "Новичка" выявили три независимо работавшие лаборатории.
Правительство Германии заявило также, что поддерживает тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждает с ними "дальнейшие шаги".