Следы "Новичка" нашли на бутылке, из которой Навальный пил в отеле

Алексея Навального отравили еще до его приезда в аэропорт Томска, сообщается в инстаграме политика, — к такому же выводу пришли журналисты издания "Проект", сообщает телеканал "Дождь". По их данным, бутылку, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", Навальный взял из своего номера в томской гостинице Xander.

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В инстаграме Навального говорится, что после того, как ему стало плохо в самолете, его коллеги забрали из его номера все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Среди этих вещей были бутылки с водой — позже на одной из них обнаружили следы яда. Это позволяет понять, что политика отравили еще до вылета из Томска.

"Проект" уточняет, что в лобби отеля и у номера Навального есть камеры, записи с которых могли бы помочь понять, что произошло. Но силовики полностью изъяли сервера системы видеонаблюдения в отеле и саму технику, обеспечивающую доступ к ней. В связи с этим видеонаблюдение в отеле сейчас не ведется, рассказал изданию сотрудник гостиницы.

Как сообщалось, политику стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа политика перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней. 15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях. Он сообщил, что идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.

В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Таким образом, наличие "Новичка" выявили три независимо работавшие лаборатории.

Правительство Германии заявило также, что поддерживает тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждает с ними "дальнейшие шаги".