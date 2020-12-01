Слесарь из Казани признался в убийстве 26 пенсионерок. Его искали девять лет
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийствах 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. Его разыскивали девять лет.

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Как сообщил Следственный комитет России, по подозрению в убийствах, которые происходили в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах в 2011-2012 годах, задержан 38-летний житель Казани Радик Тагиров.

"На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", — говорится в сообщении СКР.

Задержанный, как уточнили в ведомстве, работал слесарем и ранее был судим за кражу.

В МВД России добавили, что мужчина был также осужден по статье о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия и освободился в июне 2010 года.

По данным СКР, в настоящее время подозреваемый дает показания с признанием вины. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, преступления длительное время оставались нераскрытыми, "но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа по установлению виновного лица".

По информации МВД, преступник проникал в квартиры своих жертв — одиноких женщин преклонного возраста, — представляясь работником ЖКХ или социальных служб. Совершив убийство, он похищал сбережения пенсионерок и скрывался.

В СМИ преступника называли "поволжским маньяком". В 2016 году за информацию о нем было объявлено вознаграждение в 3 млн рублей (40 тысяч долларов).

Издание KazanFirst писало, что жертвами маньяка были женщины от 75 до 90 лет.

Что рассказал задержанный

На видеозаписи, которую опубликовало МВД, задержанный говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден.

На вопрос, почему он не ограничивался ограблением и убивал женщин, мужчина ответить не смог.

"Можно было [не убивать], но я почему-то так не делал", — сказал он.

Тагиров также не смог вспомнить, сколько пенсионерок он лишил жизни, добавив, что "не считал".

Отвечая на вопрос, каким образом он выбирал жертв, мужчина сказал: "Случайно. Возле рынков смотрел, возле магазинов. С сумками. И провожал до дома".

По словам Тагирова, иногда пенсионерки сами приглашали его зайти в квартиру, а иногда он напрашивался. Проникнув в дом, он нападал на женщин и душил их, признается мужчина на видео.

Удушение, по признанию Тагирова, он выбирал как "тихий, быстрый и менее болезненный" способ убийства.

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BBC News Русская служба:

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