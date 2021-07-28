Слезоточивый газ и 170 задержанных на границе: что происходит в Литве?

За минувшие сутки литовские пограничники на литовско-белорусской границе задержали 171 нелегального мигранта — на данный момент это суточный рекорд. С начала года задержано уже около 3000 человек. Литва обвиняет Беларусь в организации этого "туризма" и пытается решить проблему, построив большой лагерь для мигрантов. Но местные жители против, и протестующих даже пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа. Портал Delfi обобщает известную на данный момент информацию.

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Что происходит?

На границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали около 3000 мигрантов — в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2 366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае — 77, в апреле — 70, а в марте — 8.

Мигранты бунтуют

Сначала беженцев размещали в специальном центре для мигрантов в городе Пабраде, потом оборудовали для них палаточные городки. Когда заполнились и они, иностранцев стали селить в общежитиях и зданиях школ по всей стране.

Мигранты условиями недовольны — им не нравится еда, не нравится то, что женщин-мусульманок размещают вместе с мужчинами, и то, что они не имеют возможности свободно гулять в городе. Большинство мигрантов отказываются вакцинироваться от коронавируса.

В местах размещения беженцев случаются бунты. Например, 26 июля в здании бывшей школы в Веребеяй конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную пищу — они требовали выпустить их на улицу, а до этого отказывались есть и запретили есть другим мигрантам, которые не собирались устраивать акцию протеста.

МВД постановило, что за определенную деятельность (за которую грозит задержание) в местах проживания, мигрантов смогут закрывать в КПЗ на 48 часов. Кроме того, нелегалов смогут закрывать в КПЗ по просьбе сотрудников Службы охраны госграницы, но не дольше, чем на 15 суток.

Местные жители бунтуют против мигрантов

В начале недели жители приграничного района Литвы Рудникай блокировали дорогу, ведущую к полигону, полиция силой разгоняла собравшихся. Протест вызвало решение властей рядом с деревней разместить лагерь на 1500 беженцев.

Несколько десятков людей пытались блокировать дорогу, ведущую к полигону, чтобы на не него не смогли проехать грузовики с вещами, необходимыми для оборудования палаточного городка для мигрантов.

Когда должностные лица, сначала наблюдавшие за протестом, потребовали освободить дорогу, часть людей отказалась это сделать, полицейские собрались в группу и оттеснили людей с дороги. Вскоре после того, как людей вытеснили с дороги, они в виде живой очереди выстроились у ворот полигона. Их тоже разогнали — пришлось применять слезоточивый газ. В связи с неподчинением законным требованиям были задержаны восемь человек.

Командующий Службой общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс рассказал, что в понедельник вечером были ранены должностные лица. Одного из них ударили палкой по голове, а другому в ногу кинули камень. "Целями были либо поджог лагеря, который готовят для беженцев, либо отвлечение внимания должностных лиц на этот возможный будущий пожар. Имело место покушение на нашу охрану, два должностных лица были ранены, были вызваны спецсилы СОБ, которые разблокировали въезд-выезд, внутри потушили пожар вместе со Службой противопожарной безопасности и спасения, навели порядок", — рассказал он.

Правительство Литвы называет протесты в Рудникай провокацией и антигосударственной акцией. "Это не была мирная акция протеста, как пытаются акцентировать и подчеркивать, люди, которые участвовали в этой акции, ворвались на территории полигона, напали на должностных лиц, подожгли покрышки. Понятно, что это преступная деятельность на таком военизированном объекте, который обладает спецстатусом, к таким действиям нельзя относиться терпимо", — заявила глава МВД Агне Билотайте на пресс-конференции. По ее словам, это были не местные жители, а приехавшие из других мест.

Департамент государственной безопасности Литвы, впрочем, отметил, что на протестах не фиксируется деятельность антигосударственных групп и вмешательство других стран.

На минувшей неделе в городке Девенишкяй Шальчининкского района местные жители не разрешили должностным лицам начать строить ограждение вокруг бывшего школьного общежития, где планировалось поселить мигрантов. Они утверждали, что переживают за безопасность детей, поскольку рядом с упомянутым общежитием действие гимназия. А число планируемых к расселению мигрантов превышало количество жителей населенного пункта.

В ночь на 28 июля произошел курьезный случай: четверо нелегалов пришли в Девенишкес и подсели к протестующим против поселения нелегальных мигрантов в городке жителям, не вполне понимая, что у них происходит. Незваные гости пришли со стороны деревни Кракунай, находящейся у самой границы. Полиция увезла их на заставу.



Чесотка и психотропы

В городе Алитус мигрантов разместили в здании бывшего аэродрома — всего около 70 человек. И там обнаружился очаг чесотки.

"Пришлось все дезинфицировать. Конечно, им купили лекарства от чесотки, всех отправили в душ. Забрали одежду, что-то утилизировали, что-то дезинфицировали, поменяли постель", — рассказала вице-мэр Алитуса Юргита Шукявичене.

В реанимацию Алитусской больницы привезли двоих детей с Кабеляйской заставы, где они с родителями нелегально перешли границу. Родители детей сказали, что люди в масках перед переходом границы дали детям по две таблетки, чтобы те вели себя спокойнее. Выяснилось, что детям дали психотропный препарат.

Всего врачи больницы оказали помощь 20 мигрантам с разными жалобами.

Виноват Лукашенко?

В конце июня Беларусь заморозила соглашение с ЕС о реадмиссии (приеме назад) нелегальных мигрантов, однако литовские власти говорят о том, что Беларусь не просто прекратила бороться с нелегалами, но и сознательно отправляет их в Литву.

"После общения с нелегалами выясняется, что они были в Беларуси, потом в час Х им велели покинуть территорию Беларуси, показали путь в Литву", — рассказал вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Литовское бюро расследований LRT вместе с российским изданием "Медиазона" и расследовательским проектом "Сканер" выяснило, как происходит переброска мигрантов.

"Те, кто хочет эмигрировать из Ирака, просто покупают путевку в Минск. Они селятся в нормальных трехзвездочных и даже пятизвездочных гостиницах — "Спутник", "Юбилейная". Они рассказывают, что проживают там 3–4 дня, после чего к ним приезжает уже белорусский проводник, который везет их к границе и отпускает, показывая: Европа — там", — рассказала в интервью радио "Свобода" руководитель LTR Индре Макарайтите .

Литва может объявить чрезвычайное положение и закрыть границу

В связи с наплывом незаконных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. 27 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительство ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях. В этом случае граница будет закрыта.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас с ней не согласился и сказал, что предпосылок для введения ЧП пока нет. По его словам, армия будет охранять места размещения мигрантов.

Президент Гитанас Науседа заявил, что чрезвычайное положение будет введено только в самом крайнем случае. "Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", — рассказал он.