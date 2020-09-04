Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе

На выходных масштабные протесты отрицателей коронавируса прошли в Лондоне, Париже, Берлине и Бостоне. Демонстрации показали тренд, уже несколько месяцев очевидный в интернете: адепты теорий заговора вокруг Covid-19 все больше верят в QAnon, конспирологию о мировой элите педофилов-сатанистов.

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В этом году эта теория о педофильской закулисе пробралась в правящую Республиканскую партию США и становится все популярнее у европейцев, которые не верят врачам, боятся башен 5G и отрицают пользу вакцин.

Как предполагаемые педофилы якобы связаны с минздравами? Что, по их мнению, объединяет вакцины и сатанизм?

Би-би-си объясняет, как в сознании части американцев и европейцев внешне разные конспирологии переплелись в одну.

Протесты в европейских столицах

В минувшее воскресенье на Трафальгарской площади в самом центре британской столицы тысячи человек протестовали против обязательного ношения масок, карантина и вакцинации.

Некоторые участники митинга указывали на реальные потери от карантина: от безработицы и урона малому бизнесу до расцвета психических заболеваний. Но выступавшие ораторы распространяли ложную и непроверенную информацию — например, об обязательной вакцинации, хотя в Британии нет такого закона.

Некоторые обвиняли Билла Гейтса в планах массовой чипизации населения под видом вакцин и называли пандемию выдумкой.

Часть протестующих держала плакаты в поддержку QAnon — похожей на культ онлайн-теории, в фантазии адептов который президент США Дональд Трамп тайно противостоит элите педофилов-сатанистов.

Эта теория все популярнее в Великобритании, где она распространяется под хэштегом #SaveOurChildren.

Подобные теории заговора распространяются в группах в "Фейсбуке", а также других соцсетях и мессенджерах. Страх вакцин и педофилов — частая тема в родительских группах. Почти в каждой стране находятся свои псевдоэксперты, распространяющие в интернете спекуляции об искусственном происхождении Covid-19 или вовсе называющие его выдумкой.

Митинги показали, что аудитория этой дезинформации не ограничивается темными углами интернета, но представляет из себя реальную группу поддержки, готовую выходить за свои убеждения на улицы.

В Берлине в минувшее воскресенье против коронавирусных запретов протестовало 18 тыс. человек. Столичная полиция остановила демонстрацию, потому что протестующие не соблюдали социальное дистанцирование, и задержала нарушителей.

Как и в Лондоне, среди участников были адепты QAnon. Это была вторая за август подобная акция в немецкой столице.

В Париже аналогичная демонстрация собрала около 300 человек, участники которой требовали отменить масочный режим.

Что такое QAnon?

Главная теория заговора в Америке за последние три года началась с анонимного поста на платформе 4chan, которая из-за отсутствия модерации служит местом обсуждения запретных в соцсетях тем: оружия, насилия и радикальных взглядов.

В октябре 2017 года там впервые появилось сообщение от анонима, предсказывающее арест Хиллари Клинтон и кровавое восстание. Он выдавал себя за представителя силовых структур — разведчика или чиновника минобороны — с доступом к гостайне уровня Q, то есть информации о ядерном арсенале США. Отсюда и название конспирологии, "Аноним Q".

Первое пророчество изобиловало деталями и предсказуемо не сбылось.

"Экстрадиция [Клинтон] уже запущена, несколько стран подключены на случай побега через границу. Внесение паспорта в черные списки одобрено с 10/30 [т.е. 30 октября] 12:01 утра. Ожидайте массовых беспорядков, организованных в знак протеста, и побега других из США. Операцию проведет [Корпус морской пехоты], Национальная гвардия приведена в готовность <…>", — писал мистификатор.

Клинтон, разумеется, не было арестована, но это не помешало развитию теории.

Аноним стал оставлять для своих последователей более эзотерические послания, которым те ищут трактовку — вроде фраз "Ищите отражение внутри замка". А очевидные ошибки его пророчеств адепты стали объяснять сознательной дезинформацией.

Со временем оформилась общая мифология Q: президент Трамп ведет тайную войну против элиты педофилов-сатанистов, бизнесменов, знаменитостей и чиновников, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США. Но патриоты в силовых структурах готовят операцию "Шторм", когда по приказу Трампа заговорщики будут арестованы, отправлены в секретную тюрьму в Гуантанамо и подведены под военные трибуналы.

Как часто бывает с теориями заговора, в ней присутствуют и антисемитские мотивы о предполагаемых злодеяниях Сороса и коварных планах Ротшильдов.

Изначально теория основывалась на эзотерическом толковании расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Q утверждал, что русские хакеры — лишь прикрытие, а на самом деле генпрокурор готовит аресты сатанистов-педофилов.

Но следствие завершилось, не выявив следов ни сотрудничества Трампа с Россией, ни сатанистов-педофилов, и адепты обеих версий переключились на новые события, не усомнившись в своих взглядах.

В этом году теория продолжила завоевывать новых поклонников, став источником простых ответов для тех американцев, которые не хотели верить науке и принимать реальность пандемии.

2020-й стал также годом вхождения теории заговора в политический мейнстрим. Президент Трамп одобрительно отзывался об адептах QAnon — "люди, которые любят нашу страну" — и время от времени ретвитит их сообщения.

Если президент лишь коснулся поверхности QAnon, то другие представители правящей Республиканской партии пошли гораздо дальше.

В августе праймериз за место республиканского кандидата в Палату представителей США от 14-го округа штата Джорджия выиграла бизнесвумен Мэрджори Тэйлор Грин, адепт теории заговора.

Поскольку этот округ традиционно поддерживает республиканцев, в ноябре с большой вероятностью в Конгрессе появится законодатель, продвигающий QAnon.

Всего больше 70 кандидатов, участвовавших в праймериз в Конгресс в этом году, поддерживали или заигрывали с идеями QAnon, по подсчетам газеты Independent.

На поддержку теории намекает и генерал Майкл Флинн, служивший директором Разведывательного управления минобороны США в правление Обамы и бывший первым советником Трампа по национальной безопасности. С 2017 года он сотрудничает со следствием в деле о потенциальном вмешательстве России в американские выборы.

В июле Флинн опубликовал видео, в котором он вместе с родственниками повторяет слова присяги и популярного среди адептов QAnon лозунга.

Слияние QAnon и конспирологий вокруг Covid-19 очевидно и из писем от читателей, которые получает Би-би-си.

"Коронавирус — прикрытие для торговли детьми и проституции, огромной проблемы в нашем мире, которую никто не хочет освещать", — гласит одно из таких писем.

Почему теории заговора так популярны?



"Сторонники теорий заговора вокруг коронавируса нашли благодарную аудиторию в адептах QAnon, и наоборот", — считает Хлоя Колливер, директор по политическим вопросам Института стратегического диалога в Лондоне, который изучает экстремизм.

"Перед лицом пандемии теории заговора изображают упорядоченный и управляемый мир", — объясняет Йован Бифорд, старший преподаватель психологии в британском Открытом университете.

"Теории заговора расцветают, когда социальные механизмы ломаются, а привычные методы осмысления мира оказываются неадекватными происходящему".

Пандемия стала благодатной для разных теорий заговора, но отрицание коронавируса и QAnon во многом строится на манипуляциях вокруг детей и их безопасности.

Это объясняет, почему эти теории распространяются через безобидные группы в "Фейсбуке", где родители обсуждают школьные дела.

"Насилие над детьми олицетворяет телесный и духовный порок, нечто бесспорно злое, — говорит Йован Бифорд. — Включение его в теорию делает монструозность и беззаконие заговорщиков абсолютным и беспрекословным".

"Становится все сложнее изолировать и сдерживать рост аудитории для опасной дезинформации", — говорит Колливер из Института стратегического диалога. По ее словам, теории заговора становятся все более связанными между собой, и модераторам онлайн-платформ все сложнее ограничивать их влияние.

Этим летом "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм", "Реддит" и другие платформы удалили тысячи связанных с QAnon аккаунтов и групп; "Тикток" теперь блокирует хэштеги адептов теории.

Но конспирологи находят обходные пути. Например, они используют на первый взгляд невинные хэштеги #SaveTheChildren и #SaveOurChildren — "Спасите детей" и "Спасите наших детей".

Хотя теории заговора остаются уделом меньшинства, уличные акции в их поддержку означают, что они стали чем-то большим, чем интернет-феномены.