Сломавшийся самолет сорвал визит главы МИД Германии в Австралию. Это далеко не первый такой случай

Министру иностранных дел Германии Анналенe Бербок пришлось отказаться от визита в Австралию после того, как ее уже во второй раз за последнее время подвел стареющий правительственный самолет.

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Бербок и другие члены немецкой делегации застряли в Абу-Даби в понедельник.

Первая попытка покинуть Арабские Эмираты также закончилась для них неудачей: после того, как у самолета не убрались закрылки, он был вынужден вернуться на аэродром всего через три минуты после взлета.

"Из-за механических проблем мы были вынуждены вернуться в Абу-Даби по соображениям безопасности, — сказал представитель министерства иностранных дел Германии, — варианты дальнейшего путешествия в настоящее время уточняются".

Самолет, на котором летела Бербок, 23-летний Airbus A340 под названием "Конрад Аденауэр" (в честь первого канцлера Западной Германии), был отремонтирован и успешно совершил пробный полет.

Однако во время второй попытки отправиться в Сидней утром 15 августа самолет пришлось развернуть, а капитан сообщил пассажирам, что прежняя неисправность повторилась.

В итоге лайнер два часа кружил над Абу-Даби, вырабатывая 80 тонн авиационного топлива для уменьшения посадочного веса.

В результате этой череды технических сбоев министр иностранных дел Германии поездку в Австралию отменила.

В своем аккаунте в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) она написала, что продолжать полет стало "логистически невозможным". "Это более чем раздражает", — заявила при этом глава МИД Германии.

Решение отменить путешествие было вполне понятным, поскольку поездка должна была продолжаться неделю, и в ней, кроме Австралии, были запланированы визиты на Фиджи и в Новую Зеландию.

Поначалу Бербок собиралась лететь коммерческими рейсами, но была вынуждена полностью отказаться от этих планов, потому что расписание гражданских полетов никак не могло обеспечить выполнение всей запланированной программы.

СМИ Германии критически отреагировали на неудачную поездку министра.

Таблоид Bild назвал эту историю "фиаско", а новостной журнал Spiegel написал, что идея правительственного самолета, который не может летать, "соответствует всему, что вы слышали о нашей стране в последнее время".

Проблемные самолеты правительства Германии

Эта неудача — далеко не первый подобный случай для немецких чиновников.

В середине мая Бербок застряла в столице Катара Дохе из-за поврежденной шины на шасси ее самолета. Эту поездку она должна была совершить на другом лайнере, Airbus A340-300, но его сняли с рейса по причине обнаруженных перед вылетом неисправностей.

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В октябре 2018 года самолет с тогдашним министром финансов, а ныне канцлером Олафом Шольцем не смог взлететь после остановки в Индонезии, потому что… кабели в лайнере перегрызли некие грызуны.

В ноябре 2018 года самолет с бывшим канцлером Ангелой Меркель и ее тогдашним министром финансов Шольцем, летевшими на саммит G20 в Буэнос-Айресе, был вынужден вернуться домой после отказа электроники на том же аэробусе "Конрад Аденауэр".

В результате оба ведущих немецких политика вылетели в Аргентину коммерческим рейсом.

В 2016 году тогдашний министр обороны Урсула фон дер Ляйен застряла в столице Нигерии Абудже по пути в Мали из-за проблемы с компьютером на правительственном самолете A340.

По словам эксперта по авиации Джеральда Виссела, все эти сбои связаны с одним: возрастом самолетов.

"Это старый самолет, который ранее использовался национальным перевозчиком Германии, авиакомпанией Lufthansa, — сказал Виссел о лайнере „Конрад Аденауэр". — Это означает, что эксплуатационная надежность самолетов снижается, потому что они более подвержены поломкам по сравнению с новыми самолетами".

После второго неудачного взлета ВВС Германии объявили об ускоренном выводе из эксплуатации двух А340, используемых министрами, которые должны были летать еще полтора месяца.

Ложная экономия

Представитель по внешней политике парламентской группы ХДС/ХСС Юрген Хардт сказал в интервью Spiegel, что федеральное правительство Германии должно объяснить, чем оно руководствовалось, предоставив министру иностранных дел такой старый самолет, когда в его распоряжении есть гораздо более новые модели.

"А350 — это новый самолет, который намного экономичнее с двумя двигателями и имеет большую дальность полета. Очевидно, что в этой необычайно долгой и сложной командировке он почему-то был недоступен для министра иностранных дел. Ущерб, который нанесен нашей репутации у наших индо-тихоокеанских партнеров — огромен", — сказал он.

Представитель федерального правительства в Берлине, сказал, что все самолеты, на которых летают члены правительства, находятся в "отличном состоянии".

А на вопрос, почему же Бербок не могла полететь на одном из трех новых самолетов A350-900, приобретенных правительством за 1,2 млрд евро, министерство обороны ответило, что более старый самолет был выбран из соображений доступности и потребности других пользователей.

Пока неясно, о каких именно "других пользователях" шла речь.

После целой череды досадных неисправностей Бундестаг одобрил покупку трех новых самолетов Airbus A350 в 2019 году.

"Срыв визита или прибытие с опозданием наносит ущерб национальным интересам и репутации Федеративной Республики Германии", — заявило тогда министерство обороны, чтобы оправдать покупку.

Ранее власти Германии пытались сэкономить деньги и покупали подержанные самолеты: А340, например, были приобретены у компании Lufthansa.