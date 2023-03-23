Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Foto: AP/Scanpix/LETA

Словакия передала украинским военным первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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По его словам, транспортировку осуществили украинские летчики. Самолеты уже покинули территорию Словакии.

"Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели", — добавил Надь, отметив, что из соображений безопасности не будет раскрывать подробности. Всего Словакия намерена передать ВСУ 13 истребителей.

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 в середине марта, став второй страной, решившей направить ВСУ истребители. Первой была Польша, объявившая о своем решении на день раньше Словакии. Варшава намерена поставить Киеву четыре МиГ-29.

В свою очередь министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что после передачи истребителей страна получит компенсацию на 849 млн долларов (780 млн евро), которая будет включать современное военное оборудование из США.

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