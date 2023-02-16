Словакия признала российский режим террористическим
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Национальный совет Словакии признал нынешний правящий политический режим в РФ террористическим, а Россию — государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщается на сайте парламента Словакии, пишет "Новая газета. Европа".

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Власти Словакии осудили российскую агрессию в Украине и выразил поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины. Депутаты Нацсовета также осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России о применении ядерного оружия.

"Национальный совет осудил широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру", — говорится в заявлении парламента.

Также Нацсовет осудил гибридную войну, которую Россия ведет на территории Словакии. Принятая резолюция призывает правоохранительные учреждения, разведывательные службы и другие компетентные органы Словакии не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в стране.

В конце ноября прошлого года абсолютное большинство депутатов Европарламента также поддержали резолюцию, в которой правящий в РФ режим признается спонсором терроризма. "За" проголосовали 494 парламентария, 58 высказались "против", еще 44 воздержались.

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