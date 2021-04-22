Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства, передает ТАСС со ссылкой на его заявление, которое приводит телеканал ТА3.

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"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", — заявил Хегер.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Как сообщалось, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием — российские спецслужбы, согласно данным следствия, были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве.