Смерть Джорджа Флойда: полицейский Дерек Шовин приговорен к 22 годам тюрьмы

В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы.

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Бывший полицейский в апреле этого года был признан судом присяжных виновным в убийстве Флойда и с тех пор содержался в одиночном заключении.

Это преступление всколыхнуло Америку и стало причиной массовых протестов и социальных волнений.

Перед тем, как вынести приговор, судья Кахилл пояснил, что именно побудило его назначить срок в 270 месяцев, или чуть более 22 лет.

Он подчеркнул, что изложил свои соображения в записках на 22 страницах, и что это "юридический анализ, который построен не на эмоциях или симпатиях".

В частности, Кахилл говорил о том, как Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость по отношению к Джорджу Флойду".

"При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль", -сказал судья, и хотя боль отозвалась во всей стране, "наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда".

Ранее в ходе сегодняшних слушаний брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит по ночам, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, взывающего о помощи.

Утирая слезы, Филониз сказал, что это семья Флойда получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда, и потребовал для Шовина максимально сурового приговора.

"Я всегда верила в твою невиновность"

Вслед за прокурорами слово впервые получила мать Дерека, Кэролин Поленти.

Она тоже сказала о том, что 25 мая 2020 года изменилась не только жизнь Дерека, но и ее собственная.

"Мой сын - хороший человек, - сказала она, - и хотя я никогда не говорила этого прилюдно, я всегда на все 100% поддерживала и буду поддерживать его".

"Я всегда верила в твою невиновность и не изменю свое мнение", - сказала она, обращаясь непосредственно к сыну, и при этом призвала судью проявить снисхождение к Дереку.

"Когда вы выносите приговор моему сыну, вы выносите его и мне", - сказала Кэролин.

Интересная информация?

Перед самым перерывом, после которого судьям предстояло вынести приговор, слово взял сам подсудимый.

"В связи с дополнительными юридическими обстоятельствами я не могу в данный момент сделать полноценное официальное заявление, однако вкратце я хотел бы выразить мои соболезнования семье Флойда", - сказал Дерек Шовин.

"Позже я смогу предоставить информацию, которая может вызвать интерес, и надеюсь, что это вас немного успокоит, большое спасибо", - завершил он свое короткое выступление.

"Стране нужна пауза"

"Я надеюсь, что этот момент даст нашей стране необходимую паузу, - заявил вскоре после объявления приговора генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон. - Это один из самых длительных сроков, которые когда-либо получал бывший полицейский за применение силы с летальным исходом. Но сегодняшний приговор - это еще не торжество справедливости, это лишь призвание к ответу на пути к справедливости".

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден на вопрос журналистов о том, как он оценивает приговор Дереку Шовину, сказал, что он не знаком со всеми деталями, но подчеркнул, что, судя по основным признакам, это уместный приговор.

"Наконец-то полицейский, отнявший жизнь у чернокожего человека, призван к ответу, - говорится в свою очередь в заявлении семьи Джорджа Флойда, озвученном ее адвокатами. - Хотя это не должно быть исключением, трагедия в том, что это так. День за днем, год за годом полиция убивает чернокожих без каких-либо последствий".

Адвокаты семьи Флойда призвали по-настоящему, на законодательном уровне изменить полицейскую систему по всей стране.

Помимо Дерека Шовина, обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были предъявлены еще троим полицейским.

Роль каждого из них была обрисована прокурором Мэтью Фрэнком перед вынесением приговора.

Теперь Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам каждый: это пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленному убийству.

Ожидается, что эти трое предстанут перед судом в марте 2022 года.

Вдобавок все четверо полицейских обвиняются в нарушении гражданских прав Флойда.

Что значит приговор суда присяжных?

В апреле Дерек Шовин был признан судом присяжных виновным по трем обвинениям:

Убийство второй степени - самое тяжкое обвинение с максимальным наказанием до 40 лет тюремного заключения. Чтобы добиться признания Шовина виновным по этой статье, обвинению нужно было доказать, что он нанес Флойду тяжкие телесные повреждения, когда удерживал его, и эти повреждения стали причиной смерти потерпевшего.

Убийство третьей степени - по этой статье Шовину грозило до 25 лет заключения. Прокуроры должны были доказать, что Шовин продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни при задержании Флойда.

Убийство по неосторожности третьей степени - для обвинения по этой статье присяжные должны были прийти к выводу, что задерживая Флойда оШовин пошел на "неразумный риск", что создало угрозу здоровью или жизни задерживаемого. В этом случае обвинению не нужно было доказывать прямую связь между действиями Шовина и смертью Флойда. По этой статье Шовину грозил срок до 10 лет.

Суд над Шовином проходил в напряженной обстановке: 12 апреля Миннеаполис всколыхнула новая волна столкновений, начавшаяся после смерти еще одного чернокожего мужчины, Данте Райта, в ходе задержания.

Реакция на улицах

В апреле перед началом процесса здание в центре Миннеаполиса, где проходил суд, обнесли бетонными заграждениями и забором с колючей проволокой. Были приняты и другие меры безопасности: присяжные оставались анонимными на протяжении всего процесса: их лица не попадали на камеры, а перед заседаниями они собирались в засекреченном безопасном месте, откуда их отвозили в суд.

Власти города ожидали, что вердикт присяжных по делу Шовина может привести к новым волнениям. На протяжении судебного процесса активисты на улицах Миннеаполиса требовали признать Шовина виновным в умышленном убийстве.

Что случилось с Джорджем Флойдом?

46-летний мужчина купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе вечером 25 мая 2020 года. Продавец решил, что тот дал ему поддельную 20-долларовую купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

К магазину приехали четверо полицейских, которые надели на него наручники и попытались посадить его в машину, но он оказал сопротивление. В итоге Флойда положили лицом на тротуар.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

По словам прокуратуры, Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так больше девяти минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более 20 раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.

Через час в больнице зафиксировали его смерть.

В июне прошлого года судмедэксперты постановили, что смерть Флойда была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.