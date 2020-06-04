Смерть Флойда: армейская верхушка США и экс-президенты не согласны с позицией Трампа

Сразу несколько действующих и бывших руководителей Пентагона и экс-президенты США разошлись с Дональдом Трампом во взглядах на происходящие в стране протесты из-за убийства полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Армейская верхушка в частности раскритиковала идею Трампа использовать армию для подавления протестов.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Трампа в том, что тот нарочно пытается расколоть общество. Генерал поддержал протестующих, которые, по его мнению, выступают за соблюдение американских ценностей.

Высказались по поводу протестов и бывшие американские президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер.

"Нарушение конституционных прав"

Мэттис подал в отставку в 2018 году, после того как Трамп решил вывести американские войска из Сирии. С тех пор он почти не высказывался по поводу политической ситуации в стране. Но в среду журнал The Atlantic опубликовал его жесткие высказывания по поводу нынешней ситуации.

"Дональд Трамп — первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года", — сказал Мэттис.

Гибель афроамериканца от рук полицейского спровоцировала массовые протесты в десятках городах США. Местами они переходили в насилие и мародерство, но сейчас, по сообщениям корреспондентов Би-би-си, акции приняли мирный характер. В ряде штатов власти ввели комендантский час.

"То, что [среди протестующих] нашлось небольшое число нарушителей закона, не должно отвлекать нас от главного. Лицо протеста — это десятки тысяч людей совести, которые требуют, чтобы мы жили в соответствии с нашими ценностями — как единая нация", — прокомментировал Мэттис.

Два дня назад Трамп сказал о намерении в случае необходимости отправить в некоторые штаты войска. Согласно закону Posse Comitatus Act, принятому в 1878 году, вооруженные силы не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса. Но Трамп, по его собственным словам, намерен использовать закон Insurrection Act, принятый в 1807 году и с тех пор никогда не применявшийся в Соединенных Штатах.

"Невозможно было представить, что когда-нибудь нашим войскам будет отдан приказ нарушить конституционное право своих сограждан", — комментирует Мэттис решение властей о применении военной силы. По его мнению, это прямой путь к глубокому конфликту между гражданскими и военными.

Мэттис также прокомментировал вылазку Трампа из Белого дома, ради которой полиция очистила дубинками и слезоточивым газом от протестующих площадь Лафайет. Трамп после этого сфотографировался с Библией в руке у местной церкви.

Мэттис написал, что злоупотребление властью, свидетелем которого стала вся Америка, недопустимо, и те, кто готов глумиться над конституцией, должны быть привлечены к ответу.

Пентагон против

О несогласии с требованием использовать войска для подавления протестов ранее заявили несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.

Глава Пентагона Марк Экспер в среду заявил, что его ведомство не собирается использовать армейские части для выполнения полицейских функций. По его словам, закон, принятый в 1807 году и предоставляющий президенту такое право, может использоваться в США только в самых опасных и критических ситуациях. На применении этого закона настаивал Трамп.

Также в среду председатель комитета начальников штабов, генерал Марк Майли, напомнил коллегам из военной верхушки страны, что они давали клятву соблюдать конституционные права граждан, в частности, право на мирный протест. "Мы все посвятили свои жизни Америке и ее идеям. Мы останемся верны своей клятве и американскому народу", — написал Майли.

Трамп в ответ назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и опубликовал ряд постов в "Твиттере", в которых утверждает, что отставка Мэттиса не была добровольной, а генерал был уволен лично Трампом.

"Мне не нравился его стиль управления, и вообще мало что в нем нравилось, и многие со мной согласились. Очень рад, что он исчез", — написал Трамп в одном из сообщений.

В другом он сказал следующее: "Возможно, единственное, что у нас есть общего с Бараком Обамой, это то, что нам обоим выпала честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его подать мне заявление об отставке и не сомневался в своем решении. У него было прозвище "хаос", но мне оно не нравилось и я изменил его на "бешеный пес". Сам Мэттис как-то сказал пару лет назад, что прозвище "бешеный пес" ему дали журналистм.

Новые обвинения против полицейских

Накануне в Миннеаполисе против полицейских, виновных в смерти Флойда, были выдвинуты новые обвинения. Дереку Шовину, который придавил шею задержанного коленом, предъявлено более тяжкое обвинение — убийство второй степени, ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности. Трех его коллег по патрулю, находившихся рядом, обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству, хотя изначально обвинения против них не выдвигались. Все четверо были сразу уволены из полиции.

Наряд полиции вызвали сотрудники одного из магазинов, где Джордж Флойд пытался расплатиться фальшивыми купюрами. При задержании Дерек Шовин придавил его шею к земле и удерживал в таком положении в течение восьми минут, несмотря на то, что Флойд говорил, что задыхается.

Экс-президенты против Трампа

Несколько бывших президентов США также высказались по поводу протестов: республиканец Джордж Буш-младший, демократы Барак Обама, Джимми Картер и Билл Клинтон сказали, что считают реакцию Белого дома на протесты чрезмерной.

Нынешние протесты Обама назвал самыми осмысленными из всех, что он видел в жизни. Экс-президент призвал американцев использовать этот шанс и решить проблему, существующую в американском обществе.

"Слишком часто насилие применяют люди, которые должны служить вам и охранять вас. Я хочу, чтобы вы знали: вы, ваши жизни, ваши мечты очень значимы. Мы наблюдаем изменения в образе мыслей, осмысление того, что все может быть гораздо лучше", — сказал Обама.

Обама не прокомментировал действия конкретно Трампа, но призвал мэров городов пересмотреть свою политику применения силы.

Буш назвал смерть Джорджа Флойда шокирующим провалом системы, допускающей расизм в стране, и призвал своего однопартийца Трампа прислушаться к протестам вместо того, чтобы давить их.

"Единственный способ увидеть себя в реальном свете — это прислушаться к голосам тех, кто скорбит и кому больно. Те, кто пытается заглушить эти голоса, не понимают, что такое Америка, и как она может стать еще лучше", — написал в заявлении Джордж Буш.

Джимми Картер заявил, что молчание так же смертельно, как и открытое насилие.

"Люди во власти, наделенные привилегиями, и просто люди совести должны сообща сказать решительное "нет" расовой дискриминации со стороны полиции и судебной системы, аморальному экономическому неравенству между белыми и чернокожими, а также действиям правительства, подрывающим нашу демократию", — сказал Картер.

Демократ Билл Клинтон в своем заявлении сказал, что никто не заслуживает умереть так, как умер Джордж Флойд, но белому человеку в Америке такая смерть и не грозит.

"Если бы Джордж Флойд был белым и лежал в наручниках на земле, был бы он сегодня жив? Почему подобное продолжает происходить? Что мы можем сделать, чтобы полиция обходилась как положено с представителями любой общины?" — вопрошает Клинтон.

Он призвал власти США отказаться от разделения на "мы и они", признать вину и взять на себя ответственность за исправление ситуации.

Супруга принца Гарри Меган Маркл также опубликовала личное сообщение, в котором сказала, что жизнь Флойда была очень важна, а события последних дней просто ужасны.

Протесты, вызванные гибелью Джорджа Флойда, продолжались в ночь на четверг в десятках американских городов, несмотря на введенный во многих местах комендантский час.

По большей части акции стали мирными, и власти ряда городов, например, Лос-Анджелеса и Чикаго ослабили меры контроля в надежде, что фаза насилия миновала.

Судмедэксперты установили, что в начале апреля Флойд перенес коронавирус, но эксперты подчеркивают, что в его смерти это не сыграло никакой роли.