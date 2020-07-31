Смертельное ДТП в Крыму с заснувшим за рулем водителем: что надо знать

На скоростной трассе в Крыму произошло серьезное ДТП. Микравтобус Mercedes Sprinter, перевозивший 15 человек, врезался в "КамАЗ" с прицепом. Девять человек в результате аварии скончались. Среди погибших — водитель микроавтобуса, заснувший за рулем.

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Что произошло?

Микроавтобус Mercedes Sprinter, направлявшийся из Краснодара в Севастополь, врезался в "КамАЗ". Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском в районе шести часов утра. Очевидцы сообщили, что грузовик с прицепом стоял на обочине, когда в него въехал микроавтобус. По другой версии, "КамАЗ" шел по трассе впереди микроавтобуса.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщил, что водитель не соблюдал режим сна и отдыха. Признаков того, что он мог быть пьян, не обнаружено.

По данным источника, микроавтобус был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. "Водитель занимался частным извозом", — добавил собеседник.

Последствия аварии

В результате ДТП погибли девять человек. Семеро скончались на месте аварии, еще один — во время госпитализации, а один пострадавший — в больнице. Среди погибших — трое туристов, направлявшихся на отдых, и предполагаемый виновник ДТП, водитель микроавтобуса.

Еще 10 человек пострадали. Среди них — двое детей, получившие незначительные ссадины и ушибы, а также 18-летняя беременная девушка, которую направили в перинатальный центр.

Личности других погибших и пострадавших уточняются для дальнейшего принятия решения по оказанию помощи семьям, сообщила "Интерфаксу" вице-премьер республики Крым Елена Романовская. По ее словам, четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице: двоих оперируют, двое находятся под наблюдением.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Майский указ Путина

В мае этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения смертности в ДТП. Он поручил довести этот показатель до четырех человек на 100 тыс. населения, то есть снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, передает РБК.

Цель прописана в паспорте нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ее необходимо достигнуть к 2024 году.