Смертельный коронавирус в Китае: еще один город на карантине, Новый год в Пекине отменяется

Китайские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса, уже унесшего жизни 17 человек. Новым коронавирусом, поражающим дыхательные пути и способным передаваться от человека к человеку, заразились уже более 600 человек. Вирус уже проник на территорию США, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Саудовской Аравии.

В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 8,9 млн человек (по другим данным, 11 млн человек), где вирус впервые был выявлен. Были закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения.

В четверг аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй - Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт. В граничащем с Уханем городе Эчжоу также приостановили работу общественного транспорта.

Эксперты, однако, выражают сомнения в эффективности карантина в современном мире, а писатель Дэвид Куаммен, написавший книгу о том, как инфекции, передающиеся от животных, могут привести к смертельной глобальной эпидемии, считает, что появление подобного коронавируса было предсказуемым.

Новый год - без торжеств

Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.

Миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

Кроме того, с 25 января будет закрыт вход в "Запретный город" - дворцовый комплекс в центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмэнь.

Ухань и Хуанган в блокаде

В ночь на пятницу в Хуангане будут приостановлены все автобусные и железнодорожные маршруты. Городские кафе, рестораны и кинотеатры также будут закрыты. Людям рекомендовано не покидать город.

Тем временем жители Уханя, которым накануне было предписано не выезжать из города, в соцсетях выражают беспокойство по поводу возможной нехватки продуктов, а также жалуются на резкое повышение цен.

Полки многих магазинов города опустели после того, как жители начали спешно запасаться едой. Горожане также активно скупают медицинские маски, ношение которых стало обязательным.

С четверга отменены все авиарейсы из Уханя - крупного и важного города с транспортными и экономическими связями по всему миру. Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.

Городским музеям, библиотекам и театрам предписано отменить выставки, экскурсии и другие массовые мероприятия.

Сработает ли карантин?

Эксперты, однако, сомневаются в эффективности подобных мер: отгородить от внешнего мира целый город, 42-й по размеру в мире, будет сложно.

"Единственный способ этого добиться, если быть реалистом, это ввести армию, чтобы она взяла город в кольцо", - говорит эксперт по здравоохранению из Сиднейского университета Адам Камрадт-Скотт.

"Но даже если пойти на это, где пройдет черта? Как и большинство современных городов, на окраинах Ухань переходит в более мелкие населенные пункты и в деревни", - добавил эксперт.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа более прямолинеен.

"Насколько я знаю, попытка сдержать вирус в городе с населением 11 миллионов человек - это нечто до сих пор не известное науке. Мы не можем сказать, сработает ли это", - сказал он в беседе с Ассошиэйтед пресс.

Опасения по поводу распространения нового типа коронавируса повлияли и на фондовые рынки: в четверг китайские индексы потеряли около 3%.

Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен.

"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - сообщал накануне директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

"Предсказуемая вспышка"

Автор книги "Зараза" Дэвид Куаммен в комментарии Би-би-си рассказал, что появление короновируса из Китая не могло быть неожиданностью для врачей.

"Одна из самых удивительных черт этой последней вспышки [заболевания] - то, насколько она была предсказуема", - заявил писатель в беседе с ведущим программы на четвертом канале радио Би-би-си.

"Я не хочу сказать, что мог бы предсказать ее сам: я не ученый и не чиновник сферы здравоохранения. Но когда я изучал предмет для моей книги "Зараза", то говорил с экспертами", - сказал Куаммен.

"Я спрашивал их, как будет выглядеть следующая крупная вспышка. И они говорили следующее: вероятно, "это будет какой-то вид одноцепочечного РНК-вируса, например, коронавирус. Он придет от животных и будет передаваться воздушно-капельным путем. Возможно, очаг вспышки будет на китайском рынке живых животных".

Куаммен считает, что китайские рынки, где продают живых животных, - от кур до летучих мышей - это настоящие инкубаторы новых вирусов.

Тем не менее, пока не вполне понятно, насколько серьезную опасность таит в себе новая вспышка, говорит Куаммен.

"Мы еще не знаем - учебная ли это тревога или настоящий пожар. Поэтому мы покидаем здание - принимаем все меры, которые можем. Если окажется, что опасности для всего мира нет, то в любом случае эта наша репетиция не пройдет зря. Опыт пригодится нам в следующий раз. Следующий раз, безусловно, будет", - считает писатель.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Источник: Всемирная организация здравоохранения