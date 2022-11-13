Смертница устроила взрыв в центре Стамбула: шесть погибших, более 80 пострадавших

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли и десятки получили ранения.

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"Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении", - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали турецкие телеканалы.

Взрыв прогремел на популярной у туристов и местных жителей пешеходной улице Истикляль. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, взрыв устроила смертница.

"Нападавшей была женщина, она взорвала бомбу. Это указывает на террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих оценивается как тяжелое", - сказал он.

По словам Октая, четыре человека погибли на месте взрыва, еще двое - позднее в больнице. Расследованием теракта занимаются 14 следователей Генпрокуратуры Турции, а также судмедэксперты.

"Кто бы ни стоял за этим, внутри наших границ или в любом уголке мира, мы до них доберемся. Эти люди будут доставлены в Турцию, предстанут перед судом и будут наказаны", - заявил Октай.

О подозрении на теракт говорил и Эрдоган в ходе пресс-конференции. Он также в довольно резких выражениях пообещал наказать виновных.

"Виновные в случившемся получат по заслугам, - сказал он. - Попытка захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнет своей цели ни сегодня, ни завтра".

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что взрыв произошел около 16:20 по местному времени. На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

Площадь Таксим и улица Истикляль - один из наиболее популярных и многолюдных районов Стамбула.

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом. Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.

Loud blast heard in Istanbul's Istiklal causing panic. pic.twitter.com/ZK6FViRooz — Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022



На снимках также виден широкая черная воронка на месте взрыва, а также несколько тел на земле неподалеку.

На улице Истикляль также находится российское консульство, но взрыв произошел в нескольких кварталах от него.

Как передает с места событий корреспондент Би-би-си Орла Герин, в верхней части оживленной стамбульской улицы Истикляль находится большое количество полиции.

"Въезд на улицу с площади Таксим перекрыт. Над головой кружит вертолет. В район съехалась полиция по охране общественного порядка, туда-сюда снуют машины скорой помощи", - сообщает она.

Из зоны вокруг взрыва всех эвакуировали, место происшествия оцеплено.

Улица Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.