Смертник на мотоцикле устроил взрыв у католической церкви в Индонезии
Foto: AP/Scanpix/LETA

По меньшей мере 10 прихожан получили ранения в результате взрыва возле католической церкви в индонезийском городе Макасар, столице провинции Южное Сулавеси.

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Полиция сообщила местным СМИ, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда люди выходили со службы в Вербное воскресенье.

Полицейские также сообщили агентству Рейтер, что на месте происшествия были обнаружены части тела. Пока неясно, останки это одного нападавшего или двоих.

Власти не знают, кто стоял за нападением, ни одна радикальная группировка взяла на себя ответственность за содеянное.

Священник Вильхемус Тулак рассказал Metro TV, что охранники пытались задержать смертника - он приехал на мотоцикле и попытался проникнуть в церковь.

По словам священника, что некоторые из пострадавших получили серьезные ранения.

Взрыв произошел у бокового входа в церковь. На кадрах с камер видеонаблюдения видны огонь, дым и разбросанные на дороге обломки.Если бы это случилось у главного входа в церковь, пострадавших погло быть гораздо больше, сказал мэр Макасара Дэнни Поманто.

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