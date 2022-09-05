Смертник совершил теракт возле посольства РФ в Кабуле

Не менее 10 человек погибли и 8 получили ранения в результате взрыва у посольства России в столице Афганистана, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники. Как сообщили агентству в МИД РФ, среди убитых — два сотрудника дипмиссии.

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Взрыв сегодня утром совершил террорист-смертник, который был идентифицирован и застрелен охраной российского посольства, когда он подошел к воротам диппредставительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Мавлави Сабира, главу полиции в районе, где находится посольство.

В свою очередь, РИА "Новости" пишет, что взрыв произошел в момент, когда сотрудник дипмиссии вышел к скопившейся у ворот очереди, чтобы огласить имена претендентов на получение визы.

Немецкое агентство dpa со ссылкой на местных жителей сообщает об оцеплении дороги, ведущей к посольству РФ, на место выехали машины скорой помощи.

Россия — одно из немногих государств, продолживших работу своего посольства в Кабуле после того, как в августе прошлого года власть в Афганистане захватило движение "Талибан". В РФ организация внесена в список террористических и запрещена; одновременно с этим представители "Талибана" несколько раз приезжали в Москву на переговоры с российскими властями, а также участвовали в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.