Смертносные наводнения в Индии: спасатели ищут выживших

Работники спасательных служб на западе Индии прочесывают обломки зданий в поисках выживших в масштабных наводнениях, захлестнувших штаты Гоа и Махараштра. В Махараштре жертвами стихии стали 136 человек, и власти опасаются, что это число не окончательное.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из затронутых бедствием районов эвакуированы десятки тысяч человек.

В штате Гоа, популярном у туристов, вода залила дома — разрушены или повреждены тысячи зданий. В окрестностях Мумбаи пропали без вести несколько десятков человек.

Сезон проливных дождей в Индии продолжается каждый год с июня по сентябрь, однако штат Гоа давно не сталкивался со столь сильным наводнением.

По словам министра здравоохранения штата Вишваджита Рейна, таких мощных дождей в Гоа не было уже 50 лет. "Люди потеряли практически все", — прокомментировал он ситуацию в штате.

В деревне Талийе к югу от Мумбаи после схода селя остались стоять только два бетонных дома — десятки других были разрушены за минуты, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на очевидцев. В результате погибло более 40 человек.

Это не единственный оползень — всего в затопленных районах их произошло восемь. Из-за одного сошел с рельсов поезд.

Из-за того, что оползни заблокировали дороги, спасатели с трудом добираются до пострадавших.

Заблокировано, в частности, главное шоссе между Гоа и Мумбаи. Спасатели пытаются его расчистить.

В штате Махараштра из берегов грозят выйти крупные реки — из низинных районов эвакуировано 90 тыс. человек. Более 20 тысяч размещены в лагерях.

Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что ему больно видеть гибель и страдания жителей.

"За ситуацией в Махараштре тщательно следят, оказывая помощь пострадавшим", — написал он в "Твиттере".