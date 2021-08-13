Смертность в Москве выросла на 60% в июле после новой волны Covid-19

В июле 2021 года в Москве было зарегистрировано на 60% больше смертей, чем в июле 2020 года, следует из данных городского департамента здравоохранения. Рост смертности, по оценкам властей, обусловлен резким скачком заболеваемости коронавирусом в июне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057).

Таким образом, по отношению к июлю 2020 года рост смертей в столице составил 60%, а по отношению к допандемийному июлю 2019 года - 71%.

В июне в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в том же месяце 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года, сообщал депздрав.

Как уточняется в сообщении депздрава, коронавирус в июле этого года был отмечен в качестве основной или сопутствующей причины смерти в 6 583 случаях (основная причина - 6 145 случаев, сопутствующая причина - 438 случаев, существенное влияние на развитие другого заболевания - 193 случая).

Рост смертности после роста заболеваемости



Рост смертности, по оценкам департамента, обусловлен резким скачком заболеваемости коронавирусом в июне (в связи с распространением нового штамма), а также аномально жаркой погодой в последние месяцы.

"Показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. А рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в июне 2021 года, когда ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тысяч", - напомнил департамент.

В первый летний месяц заболеваемость коронавирусом в России и, в частности, в Москве вернулась к значениям января-декабря, когда был зафиксирован предыдущий пик пандемии. 19 июня, как сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Москве было зарегистрировано рекордное число заражений с начала пандемии - 9 120.

В июле официальные данные о заболеваемости Covid-19 начали демонстрировать снижение. 25 июля впервые с 6 июня число новых случаев заражений в столице оказалось ниже 3 тысяч. В августе это тенденция продолжилась, что позволо московским властям объявить о смягчении коронавирусных ограничений.

10 августа в Москве выявили 1 639 новых случаев Covid-19 - минимум с конца апреля. После этого суточный прирост три дня подряд снова превышал 2 тысячи и в пятницу составил 2 529 заражений. В России за последние сутки зарегистрировали 22 277 новых случаев заражения - максимум за пять дней.

Высокая суточная смертность в России



Число смертей с Covid-19 продолжает оставиться на рекордном уровне. В пятницу суточная смертность пациентов с коронавирусом в России обновила максимум за время пандемии - 815 летальных исходов после 808 накануне. Второй день подряд и впервые за весь период этот показатель оказался выше отметки 800.

Данные по смертности от коронавируса, которые приводит оперативный штаб, примерно вдвое ниже данных Росстата.

При этом вклад Москвы и Петербурга в суточную ковидную смертность в последние недели заметно снизился.

Если в конце июня и начале июля в крупнейших российских городах от Covid-19 умирали более 100 человек в день, то за минувшие сутки эти показатели составили 59 и 42 соответственно (накануне - 56 и 48). В Краснодарском крае за сутки умерли 33 пациента, в Иркутской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Пермском крае - по 28 человек.

Данных о смертности в июле по России пока нет. Неделю назад Росстат отчитался об июньских показателях: в июне в стране умерли 185 655 человек, в том числе 27 108 пациентов с Covid-19. Основной причиной смерти, по данным Росстата, коронавирус стал в 19 998 случаях, что на 52,8% выше, чем в мае.

Что касается июньской жары в Москве, то она, как завили в департаменте здравоохранения, "негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы".

"Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту", - говорится в сообщении департамента.