"Смертоносный фейерверк". Что рассказывают жители Шебекино, российского города у границы, который постоянно обстреливают

В пятницу 2 июня интенсивные обстрелы в районе Шебекино в Белгородской области продолжились. По данным властей, в результате обстрела одного из сел погибли две женщины. Шебекино, небольшой город, расположенный у границы с Украиной, регулярно попадает под обстрелы еще с прошлого года, но в последнюю неделю они стали продолжительнее, страшнее и ближе - это спровоцировало массовый отъезд из города местных жителей. Би-би-си поговорила с некоторыми из них и рассказывает, что происходило в Шебекино в последние дни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Имена всех героев этого текста изменены ради их безопасности

У жительницы Белгорода Олеси в Шебекино живут родители мужа. Она говорит, что редкие обстрелы последних месяцев все же не создавали ощущения серьезной угрозы. Однако 31-го мая, когда взрывы стали усиливаться, она убеждала свекровь и свекра уехать. Пенсионеры из Шебекино отказывались и не хотели уезжать еще утром 1 июня, когда стрельба была очень частой. Евгения настаивала и - признав, что на их улице жителей почти не осталось, - свекры Олеси стали собираться к отъезду.

Утром 1 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино под массированным обстрелом, и признал, что жизнь жителей города под угрозой. Глава региона заверил шебекинцев, что администрация районов занимается вывозом людей, но пообещал, что при необходимости срочной эвакуации власти "подгонят защищенную технику" непосредственно к домам жителей.

Обещанный губернатором защищенный транспорт до родственников Олеси так и не доехал.

"Сказали что вывезут на спецтехнике, но когда - неизвестно. Я звонила каждые свободные минуты, но около 15:00-15:30 связь полностью пропала и до сих пор о них нам ничего не известно", - рассказывает Евгения. Ситуация осложнена тем, что в последние дни, как рассказывают местные жители, в городе часто пропадает электричество, и телефоны, по всей видимости, заряжать нечем.

В пятницу за родителями отправился младший сын пенсионеров, брат мужа Олеси. Но на полпути к Шебекино, у поселка Маслова Пристань, он попал под обстрел и получил ранение в спину, после чего его отправили в больницу, рассказала девушка.

Судя по всему, об инциденте, в котором пострадал брат ее мужа, утром 2 июня рассказал в своих социальных сетях губернатор Гладков. По его словам, под обстрел, в котором Гладков обвинил ВСУ, попал участок дороги в поселке Маслова Пристань, в результате чего осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одной из машин находились две женщины, которые погибли на месте. Еще два человека пострадали, рассказал глава региона.

По последним данным властей, 2 июня в Шебекино из-за попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Всего за последние сутки по городу выпустили 850 различных боеприпасов, общее количество пострадавших составило 16 человек, сообщил Гладков.

На вопрос о том, стало ли у нее больше злости по отношению к Украине или же, наоборот, больше понимания того, в каких условиях живут уже 15 месяцев люди по ту сторону границы, Олеся отвечает обтекаемо: "Зачем злиться на народ или военных , они выполняют приказ, я могу злиться только на тех, кто отдает эти приказы".

"Обстрелы не доставляли сильного дискомфорта"

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У Сергея в Шебекино живут мама, бабушка и дедушка. Сам он переехал в Москву прошлым летом, и с тех пор периодически приезжает навестить семью во время отпуска. В небольшой недельный отпуск в Шебекино он как раз приехал 23 мая, за несколько дней до того, как обстрелы города усилились, и теперь называет такое совпадение удачным: Сергей приехал на машине и благодаря этому смог оперативно вывезти из города в Москву свою семью.

Последний раз до этого Сергей приезжал в Шебекино в марте этого года. В последнюю неделю обстановка в городе изменилась радикально по сравнению с началом весны, рассказывает он. Тогда, в марте, и в целом на протяжении последних шести месяцев, по рассказам его мамы, в городе периодически слышались какие-то "хлопки, бахи и бухи", но они по большей части оказывались "вылетами", а не "прилетами", но происходили нечасто и были непродолжительными, говорит Сергей: "Например, в 12 начались, в 12:30 уже закончились".

"Помню, знакомые удивлялись, как можно к этому привыкнуть, но в какой-то момент ты действительно к этому привыкал, это не доставляло сильного дискомфорта", - добавляет он.

Случались и прилеты со стороны Украины, отмечает Сергей, но, по его словам, раньше они приходились "либо на какие-то поля, либо на окраины". "До мая я не помню ударов по спальным районам с многоквартирными домами. Я даже думал, что вот, мол, украинцы молодцы, не опускаются до ударов по жилым домам", - говорит он.

"Последняя ночь все изменила"

Начиная с прошлого четверга все изменилось, рассказывает Сергей: обстрелы стали продолжительными, стало "прилетать" в жилые дома, а последние несколько ночей, по его словам, "были самыми жуткими, какие доводилось испытывать".

Утром в среду, 31 мая, губернатор Гладков сообщил, что ночью Шебекино попало под массированный удар, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град". Никто не погиб, но пострадали четыре человека, рассказал губернатор. В результате попаданий "Града" в восьми многоквартирных домах, школе и других зданиях выбило стекла и повредило кровлю, добавил Гладков.

По данным губернатора, обстрел в ту ночь начался в 3:15 по местному времени. Сергей вспоминает, что примерно в это время проснулся от громких звуков, и только утром прочитал в телеграм-канале губернатора, что обстрел велся из "Градов". "Судя по всему, мы их и слышали, - рассуждает он, - Потому что артиллерия и миномет - это одиночные звуки, с паузами, а "Град" выпускает несколько ракет сразу, и это дает очень громкий звук "бух-бух-бух", как смертоносный фейерверк".

На следующий день после этого обстрела Сергей надеялся, что хуже, чем прошлой ночью, обстановка в Шебекино уже не станет. "Но оказалось, что я ошибался", - говорит он.

В ночь на четверг, 1 июня, Сергей снова проснулся от звуков ударов, но если накануне ночью удары закончились в течение часа, то в этот раз они не стихали до самого утра: "В три часа ночи был звук этого снаряда - "бух-бух-бух" (по данным Гладкова, в ночь на четверг Шебекино также обстреливали из "Града", - прим. Би-би-си), а потом началась канонада - то ближе, то дальше".

"Угроза, что сейчас с тобой может случиться самое плохое, в эту ночь была очень явной. От этих "бахов" наш дом тряхнуло, как при небольшом землетрясении", - говорит Сергей, добавляя, что их семья живет в многоквартирной пятиэтажке.

Изначально он планировал уезжать из Шебекино в Москву на машине вместе с мамой - у него заканчивался отпуск, а у нее были дела в столице. Но в ночь на четверг понял, что должен увезти и бабушку с дедушкой: "Я до последнего думал, что все обойдется, но последняя ночь все изменила. Я понял, что если сейчас уеду и оставлю тут бабушку с дедушкой, а с ними, не дай бог, что-то случиться, то я просто места себе не найду".

В октябре прошлого года Сергей уже вывозил семью из Шебекино из-за участившихся обстрелов, но еще до Нового года они вернулись обратно. Бабушке с дедушкой переезд дался тяжело и физически, и эмоционально, вспоминает Сергей: "Бабушка говорила, что пусть лучше "бахает", зато дома". Но в этот четверг, когда они проснулись, внук сказал им собрать необходимые вещи и поставил перед фактом, что они уедут из города хотя бы на пару недель. Они собрались, не задавая вопросов, и выехали из дома в 7:30 утра, когда звуки обстрелов еще не стихли.

В последние дни Шебекино заметно опустело, вспоминает Сергей: если еще неделю назад парковка перед их домом была полная, то с каждым днем на ней оставалось все меньше машин, а к моменту их отъезда она практически опустела. Сильных пробок на выезде из города, по его словам, не было, но на отдельных участках трассы из Шебекино в Белгород было скопление машин, на некоторых перекрестках стояли полицейские и солдаты с автоматами.

"Жили с надеждой, что прилетит мимо"

Ирина с семьей живет в Вознесеновке, небольшом селе в Шебекинском районе. Они уже уезжали из дома ради безопасности, причем первый раз это произошло в день начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года. Они услышали первые звуки военных действий и испугались. Но уже через пять дней вернулись обратно.

"Обстрелов в нашем направлении было не так много. Соответственно, и вероятность, что именно на тебя прилетит, небольшая. Вот и жили так, просто с надеждой, что пролетит мимо", - говорит Ирина. В ноябре прошлого года из Шебекино, не выдержав постоянных звуков обстрелов, уехала ее сестра - ее поселили в пункт временного размещения в Старом Осколе, и только этой весной переселили в гостиницу.

За последние три дня "город превратился в руины", описывает происходящее в Шебекино Ирина. Ее семья уехала из Вознесеновки 31 мая. Выезжать, по ее словам, было сложно: "Так как ехать через Шебекино - это смерти подобное занятие. В любой момент можно лишиться или жизни, или конечностей".

"Уже нет веры, что нас защищают, - объясняет Ирина решение уехать. - Не видим нашей [российской] техники на границах. Если раньше ее везли, ездили военные машины, больше военных было в округе, то сейчас их просто нет. И раз наше правительство не может или не хочет нас защитить, то нужно уезжать, к сожалению".

Больше всего она переживает за животных, которых пришлось оставить в Вознесеновке: собаку, пятерых кошек, корову и теленка. "Пока еще соседи там остались, они присмотрят, но они тоже на чемоданах. А нам теперь не приехать, не покормить их даже. Они там, бедняги, голодной смертью умирать будут, а нам возвращаться пока нельзя - понимаешь, что если поедешь, то попадешь под обстрел". Корову и теленка они выставили на продажу, но "кошек и собак никто не заберет даже в дар", считает она.

По словам Ирины, у многих ее друзей из-за обстрелов повреждено жилье, выбиты окна, у кого-то сгорела комната в общежитии. "Конечно, хочется верить в лучшее, но мы уезжали с чувством, что возвращаться нам будет некуда", - добавляет она.

"На работе спускались в подвал"

Собеседница Би-би-си Елена работает в Шебекино, а живет в селе недалеко от города. Она оказалась одной из немногих местных жителей, кто принял решение не уезжать из-за обстрелов.

Еще осенью девушка рассказывала, что обстановка там была напряженной - постоянно были слышны взрывы, а в двух шагах от места ее работы в центре города сгорел от обстрела торговый центр, от которого остались одни металлические конструкции, и пострадал другой. "В эти магазины ходило большое количество людей каждый день, и мы в том числе, - говорит Елена. - В этом всем нужно продолжать жить, работать и решать множество других проблем, которые все прибывают и прибывают".

Несмотря на это, Елена никуда не уехала. "В последнюю неделю очень неспокойно и громко. Вчера не было света почти весь день, дали только вечером, связи до сих пор нет. На работе спускались в подвал, потому что были сильные прилёты. Сегодня прилеты продолжаются", - рассказывает она, и добавляет: "Я сейчас гораздо спокойнее переношу всё это, но очень голова болит эти дни и сплю мало".

В селе, где живет Елена и откуда она ездит на работу в Шебекино, обстрелы тоже слышны. На вопрос Би-би-си, не собираются ли девушка и ее родные уехать, она отвечает, что это сложно: "Обдумываем варианты, есть животные, три собаки и кошка, с ними тяжело перемещаться".

Елену и ее семью вместе с животными ждут родственники в одном из поселков Вологодской области, но проблемы именно с тем, как туда добраться. "Животные не оформлены, на них нет документов, поэтому на поезде их не провезти сейчас, да и билеты даже на одного человека стоят, кажется, от шести тысяч рублей", - объясняет она.

Последние два дня Елена не может ездить на работу. "Остаёмся дома в селе. В городе сейчас почти никто не работает. Предприятия два дня закрыты", - говорит она. Ее коллега и знакомый были сегодня в Шебекино и застали прилеты - говорят, что возле офиса есть поврежденные помещения, всё в осколках. На улице людей почти не видно, в основном машины, хотя есть и пешеходы. Кто-то даже на остановке сидел, возможно ждал кого-то, часть транспорта в городе работает, говорит она.

Автобусы из соседних сел и других мест Белгородской области в Шебекино сейчас не ходят. "Пару дней туго с передвижением. И сложно именно в Шебекино попасть даже из Белгорода, например. Люди в объезд едут через дальние сёла в которых спокойно. Есть связь с людьми в разных частях города и с разных сел, все сразу же передают информацию друг другу", - рассказывает Елена.

Сейчас из Шебекино выпускают людей, а внутрь попасть сложнее. "Перекрывают дороги, стоят военные", - описывает она.

В семье Елены есть школьник-подросток. Он, по словам Елены переносил ситуацию спокойнее, чем взрослые, раньше даже не хотел уезжать. "Но теперь согласен, только чтобы всей семьей, переживает что можем разделиться", - рассказывает она.

Основная проблема в деньгах: работы в последние дни нет, с выплатами сложности из-за проблем со связью и при этом заканчиваются продукты. Возможность выехать, по словам Елены, в любом случае есть не у всех ее земляков - "у многих проблемы с финансами или другого характера", заключает она и добавляет:

"Очень всё непонятно и сложно, я каждую минуту почти обо всём этом думаю, а прийти к конкретному решению сложно, потому что многие обстоятельства не зависят сейчас от меня и всё может поменяться в любую секунду".