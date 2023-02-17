СМИ: "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине

Журналисты утверждают, что под видом гуманитарной помощи мирному населению в российском "Ашане" собирали товары для российских военных в Украине .

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Французская сеть гипермаркетов "Ашан" в России с начала вторжения РФ в Украину под видом гуманитарной помощи поставлял товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Об этом сообщается в совместном расследовании изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat, распространенном в пятницу, 17 февраля.

Журналисты опубликовали скрин переписки контролера управления "Ашан-Санкт-Петербург" Натальи Зельцер. 15 марта 2022 года она прислала коллегам письмо со списком "гуманитарной помощи", которую необходимо собрать. Как указывают авторы расследования, товары из списка явно предназначались только для мужчин. В "гуманитарную помощь", в том числе вошли бритвы, мужская одежда большого размера, сотни зажигалок и сигареты, которые обычно не передают в качестве гумпомощи.

В двух компаниях, которые в переписке указаны закупщиками товаров, изданию The Insider подтвердили, что помощь поставлялась именно российским военным, но отказались сообщить подробности.

Компании-поставщики "гуманитарной помощи" связаны с властями

Все указанные в счетах компании, как пишут авторы расследования, связаны между собой и обслуживают петербургский ГУП "Пассажиравтотранс", который относится к городскому Комитету по транспорту.

Ранее зампред Комитета по социальной политике Петербурга Александр Любимов рассказывал, что они "вместе с коллегами из Комитета по транспорту" разработали логистику поставок "гуманитарной помощи" для Минобороны, напоминает The Insider. По словам Любимова, к октябрю они таким образом собрали 280 тонн от различных организаций.

Пункты сбора "гуманитарный помощи" в магазинах "Ашан" также располагались в Самаре, Рыбинске и Владимире, пишет издание. Российское руководство "Ашана" отказалось от комментариев, в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.

"Ашан" после начала вторжения не ушел из России

После начала российского вторжения в Украину "Ашан" стал одной из крупных международных компаний, которая отказалась покидать российский рынок. В марте к этому французскую сеть призвал президент Украины Владимир Зеленский. Но в руководстве отвергли это предложение.

"Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо. В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей. Если "Ашан" уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40 процентов из которых — сотрудники и акционеры", — сказал тогда генеральный директор компании Auchan France Ив Клод.