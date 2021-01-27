СМИ: AstraZeneca прервала переговоры с ЕС о поставках вакцины, но пообещала возобновить диалог

Представители британской фармацевтической компании AstraZeneca прервали телефонные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины от коронавируса, сообщает Bloomberg. Пресс-служба компании позже сообщила, что диалог с представителями Евросоюза будет продолжен.

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Представители стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата.

В самой компании AstraZeneca отказались комментировать информацию о прекращении телефонных переговоров с ЕС со стороны ее представителей.

Позднее пресс-служба компании сообщила, что диалог с представителями ЕС будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕС будут задерживаться, однако, как подтвердил Минздрав, в феврале Латвия все-таки получит 72 874 дозы тремя отдельными партиями.

Об остальных запланированных дозах информации пока нет, переговоры продолжаются. Утром 26 января министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не исключает, что из-за срыва сроков Латвия может даже судиться с производителями вакцин.

Меж тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что задержки с поставками вакцин могут серьезно повлиять на планы правительства по вакцинации. "Если Латвия получит весной только 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, вероятность начала массовой вакцинации в марте будет значительно снижена", — сообщил он.