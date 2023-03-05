СМИ: Байден в Варшаве "оказал давление" на лидеров стран Балтии

Президент США Джо Байден во время визита в Варшаву "оказал давление" на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению России в Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, ознакомленный с беседами президента.

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Издание не уточняет, в чем именно заключалось "давление" и какие высказывания послужили поводом к нему.

Байден также предположил, что завершать войну будет необходимо путем дипломатии после успехов Украины в ходе контрнаступления весной и летом, пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный европейский чиновник сказал изданию, что восточноевропейские союзники Украины опасаются координированных действий некоторых западных стран, направленных на то, чтобы "в определенный момент" склонить Зеленского к переговорам, добавляет WSJ.