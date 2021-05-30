СМИ: Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс

Премьер-министр Британии Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс, тайная церемония прошла в Вестминстерском соборе, пишут британские СМИ.

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Согласно сообщениям нескольких британских газет, на состоявшуюся в субботу церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары.

Никаких комментариев со стороны Даунинг-стрит на эту тему пока не поступало.

В "Твиттере" молодоженов поздравили министр труда и пенсий Тереза Коффи и первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

По информации издания Daily Mail, на церемонию были приглашены 30 человек - это максимально разрешенное число гостей, согласно действующим в стране ограничениям из-за Covid-19. Подготовкой церемонии занимались несколько священнослужителей, а проводил ее настоятель Вестминстерского собора Дэниел Хамфрис, пишет издание.

Газета Sun утверждает, что о свадьбе не знали даже ближайшие советники премьера, а всех посетителей попросили покинуть собор только в 13:30 по местному времени. Через полчаса после этого к собору на лимузине подъехала 33-летняя Саймондс в белом свадебном платье, добавляет издание.

Также в ночь на воскресенье в прессе появились фотографии музыкантов, покидающих официальную резиденцию премьера на Даунинг-стрит, 10.

Первые сообщения о романе 56-летнего Джонсона и Кэрри Саймондс появились в прессе в начале 2019 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что они помолвлены и что Саймондс ждет ребенка. В апреле прошлого года у пары родился сын Уилфред.

Джонсон и Саймондс были первой в истории Британии неженатой парой, живущей в резиденции премьеров на Даунинг-cтрит, 10. Саймондс ранее работала в штабе политика на выборах мэра Лондона в 2012 году.

Борис Джонсон был женат дважды. С 1987 по 1993 год - на Аллегре Мостин-Оуэн. В 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера.

У Джонсона и Уилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.