СМИ: Британия направит корабли в Черное море в знак солидарности с Киевом

Два британских военных корабля в мае направятся в Черное море на фоне обострившихся отношений между Украиной и Россией, утверждает Sunday Times, ссылаясь на военно-морские источники. Ранее США отказались от подобных планов, чтобы снизить напряженность, сообщали СМИ. Вашингтон и европейские страны обеспокоены перемещениями российских военных у границы с Украиной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Отправка кораблей к берегам Украины призвана продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе после того, как на этой неделе президент [США Джо] Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море из-за опасений эскалации кризиса", — пишет газета.

По данным собеседников издания, два корабля — эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 — на время выйдут из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

Флагманский корабль группы — авианосец HMS Queen Elizabeth — не может проходить через Босфор, но готов будет оказать поддержку, следует из публикации. На его борту находятся истребители-бомбардировщики F-35 и вертолеты Merlin.Представитель министерства обороны Великобритании сообщил газете, что британское правительство тесно сотрудничает с Украиной и продолжает призывать Россию к деэскалации напряженности.

США не пошли в Черное море

В четверг стало известно, что США отказались от планов направлять эсминцы в Черное море, чтобы не обострять напряженность между Россией и Украиной. Об этом писало издание Politico со ссылкой на свои источники. Как говорил один из собеседников издания, Пентагон передумал совершать заход кораблей в Черное море, чтобы "избежать ненужной эскалации [конфликта]".

При этом один из источников Politico рассказывал, что отправка американских кораблей в Черное море не задумывалась как сигнал российским властям, ведь ВМС США проводит по восемь-девять подобных перемещений каждый год. Этот же конкретный поход был отменен по нескольким причинам, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву".

Турецкие власти заявили, что американская сторона уведомила их об отмене прохода своих военных кораблей в Черное море через Босфор. Рейтер со ссылкой на дипломатические источники писал, что Турция могла неправильно понять США, поскольку отправка кораблей и не планировалась.

Как объясняли источники агентства, Вашингтон часто просит разрешить проход кораблей через Босфор, но подобные запросы еще не означают, что эти миссии действительно будут выполнены.

В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что американские эсминцы должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что отправка кораблей ВМС США в Черное море — регулярная операция.

Миссия британских ВМС была задумана еще до обострения ситуации вокруг Украины, и решение США не влияет на планы авианосной ударной группы на 2021 год, следует из публикации Sunday Times, которая ссылается на высокопоставленного источника в ВМС.

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. По оценке Киева, вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных.

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом сообщал, что Байден и Владимир Путин обсудили вопросы стратегической стабильности и региональные темы. В частности, Байден выразил обеспокоенность переброской российских войск к границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Байден предложил провести встречу с Путиным в третьей стране в ближайшие месяцы. В Белом доме предупреждали, что планы проведения саммита не означают отказа от намерений ввести санкции. Новые санкции США против России были объявлены в четверг.

По оценке Белого дома, Россия сконцентрировала на границе с Украиной самое большое с 2014 года число военных. Кремль же заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют.

В Черное море через Босфор сейчас стягиваются и российские военные корабли из других морей. Два больших десантных корабля Северного флота России вошли в акваторию Черного моря, писал накануне Интерфакс со ссылкой на стамбульские сайты, публиковавшие фото их прохождения через пролив. Еще два больших десантных корабля, входящие в состав Балтийского флота, также направляются в Севастополь, сообщало агентство. 15 кораблей Каспийской флотилии также перебазированы в Черное море — на учения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что готов провести четырехсторонние переговоры с участием Путина, чтобы снять напряженность из-за наращивания российских войск вдоль их общей границы. Находясь с визитом в Париже, Зеленский сказал, что, по его мнению, мирные переговоры возможны.