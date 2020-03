СМИ: бывший охранник взял в заложники людей в торговом центре в Маниле

Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в торговом центре в столице Филиппин Маниле, сообщают СМИ. Полиция ведет с ним переговоры.

Как сообщает местное издание Rappler, захватчик - уволенный охранник торгового центра Virra Mall, на втором этаже которого он удерживает заложников. Ранее он открыл там стрельбу, пострадал один человек - его доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что большинство заложников - работники торгового центра, а захватчик был уволен после того, как две недели не появлялся на службе.

LOOK: Situation at a hostage taking at Virra Mall, Greenhills, San Juan City. | 📸 GRIG MONTEGRANDE/PHILIPPINE DAILY INQUIRER pic.twitter.com/NAaYJgsw85