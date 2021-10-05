СМИ: данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу

База данных с информацией о 1,5 млрд пользователях соцсети Facebook выставлена на продажу в одном из форумов для хакеров в так называемом даркнете, сообщает в понедельник, 4 октября, портал Privacy Affairs.

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При этом не уточняется, связана ли ситуация с произошедшим в тот же день масштабным сбоем в работе Facebook и принадлежащих одноименному концерну соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. По сообщениям СМИ, пользователи из разных стран мира 4 октября часами не могли попасть на свои страницы в вышеназванных соцсетях, а также воспользоваться мессенджером.

Кроме того, по данным The New York Times, некоторые сотрудники компании Facebook не могли войти в свои офисы, поскольку у них не срабатывали электронные пропуска. По оценке онлайн-издания Forbes, этот сбой стал одним из самых длинных в истории компании.

Возможные последствия — атаки хакеров и рассылка спама

Как отмечает Privacy Affairs, крупнейший в истории соцсети слив личных данных пользователей Facebook может означать, что в будущем они станут объектами хакерских атак или адресатами нежелательной рекламы.

Сегодня у Facebook около 3 млрд пользователей по всему миру.