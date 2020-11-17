СМИ: Дональд Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране

Президента США Дональда Трампа на днях отговорили от идеи нанести удар по подземному заводу по обогащению урана в иранском Натанзе, сообщила The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц страны.

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Газета пишет, что среди тех, кто отговорил Трампа от идеи применения силы, были вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли. Они говорили, что этот удар может превратиться в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

New York Times утверждает, что предложение американского лидера было озвучено на совещании 12 ноября. По данным издания, речь могла идти как о ракетном обстреле, так и о кибератаке.

Газета также отмечает, что возможный удар по Ирану настолько усугубит и без того сложные отношения США с Тегераном, что Джо Байдену будет гораздо труднее возродить соглашение по иранскому атому от 2015 года, что он обещал сделать.

В мае 2019 года конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе, напоминают "Вести". Ухудшению отношений поспособствовала отправка в регион дополнительных сил США. В том же месяце США обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии, а затем — на танкеры в Оманском заливе.

Летом прошлого года Иран сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в Персидском заливе. Трамп намеревался нанести удар по Ирану, но в последний момент передумал.

В начале этого года Трамп санкционировал ракетный удар, целью которого был командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В результате проведенной спецоперации генерал Сулеймани был убит. Трамп сообщил, что убитый генерал планировал атаки на американские объекты и представлял прямую угрозу для США. Иран в ответ на это подверг обстрелу две военные базы США в Ираке.