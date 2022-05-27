СМИ: Джонсон предлагает альтернативу ЕС, в новый союз зовут Латвию

По данным издания Corriere della Sera, британский премьер-министр уже больше месяца обсуждает новое объединение с другими лидерами. Помимо Латвии, в него могут войти и другие страны Балтии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон работает над инициативой по созданию нового политического, экономического и военного альянса, который станет альтернативой Евросоюзу. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров.

Собеседники итальянского издания рассказали, что, по мнению Джонсона, в альянс должны войти страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, либеральные в экономике и полные решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы". Источники Corriere della Sera утверждают, что, помимо Великобритании, в новую организацию могут войти Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.

Corriere della Sera утверждает, что впервые Джонсон представил эту идею 9 апреля в Киеве, куда приехал на переговоры с Владимиром Зеленским. Украинское руководство, в свою очередь, не спешит принимать предложение Великобритании — Киев ожидает, чем завершится саммит Евросоюза 23 июня, где будет обсуждаться поданная ранее Украиной заявка на членство в ЕС.

Ранее с инициативой создания "европейского политического сообщества" выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сомнение, что Украину получится быстро принять в ЕС, не снижая строгие стандарты организации, и предложил создать параллельную структуру, которая может привлечь страны, стремящиеся присоединиться к Евросоюзу или уже его покинувшие. "Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским народам найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры, передвижения людей", — говорил Макрон.