СМИ: Экспертиза признала невменяемым "казанского стрелка" Ильназа Галявиева
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эксперты центра им. Сербского признали, что 19-летний Ильназ Галявиев, совершивший нападение на школу в Казани, был невменяем в момент совершения преступления, сообщила "Газета ОНК". В то же время в Следственном комитете заявляют, что экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена. При нападении на школу погибли девять человек.

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"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий.

В сообщении сказано, что в ближайшее время будут опубликованы подробности.

Вскоре после публикации в "Газете ОНК" Следственный комитет сообщил, что у следствия еще нет медицинских заключений.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена", — сообщили агентству РИА "Новости" в ведомстве.

Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, которую сам окончил, 11 мая этого года. В результате погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы.

После задержания молодой человек заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. 12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца, ему предъявили обвинение по пунктам "а" и "в", части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ружье, из которого Галявиев стрелял, он купил на законных основаниях — у него была лицензия на хранение оружия.

Сразу после случившегося президент России Владимир Путин потребовал срочно ужесточить правила гражданского оборота оружия.

По версии следствия, Галявиев имел умысел на убийство и желал публично выразить свои "исключительность и превосходство". В Следственном комитете также сообщали, что у юноши было заболевание головного мозга, но он не состоял на учете у психиатра.

5 июля суд продлил Галявиеву срок содержания под стражей до октября. В июне молодого человека привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Сообщалось, что ранее в казанском СИЗО он совершил "акт членовредительства".

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