СМИ: ежедневное число заражений коронавирусом — рекордное с начала пандемии

За последнюю неделю в мире было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.

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Доминирующим вариантом во многих странах продолжает оставаться "Омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе.

По данным AFP, всего в период с 22 по 28 декабря в мире было зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день.

По сравнению с предыдущей неделей рост составил 37% — это, по мнению агентства, говорит о том, что вирус распространяется с беспрецедентной скоростью.

Цифры минувшей недели также побили предыдущий рекорд, установленный с 23 по 29 апреля этого года, когда ежедневно в среднем фиксировалось 817 тысяч случаев заражения.

Ранее США и европейские страны сообщили о рекордном ежедневном росте случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии по мере распространения варианта "Омикрон".

Только в США в понедельник было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев.

Вот как выглядят ежедневные данные по заражениям в Европе и Британии (данные за 28 декабря): Италия — 78 000, Португалия — 17 172, Греция — 21 657, Франция — 179 807, Англия — 117 093.

Как отмечает AFP, рост заражений не привел к увеличению количества смертей от Covid-19, которое снижалось в течение последних трех недель.

За последние семь дней в среднем регистрировалось 6450 смертей в день, что является самым низким показателем с конца октября 2020 года.