СМИ: Германия решила проблему с поставками оружия в Украину
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Германия решила проблему с поставками оружия в Украину - в Норвегии наконец-то найден производитель, который сможет поставить дополнительное количество снарядов для зенитных самоходных установок Gepard для последующей передачи Украине, пишет Spiegelсо ссылкой на свои источники.

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По данным издания, первая установка будет передана Киеву в июле, если все пойдет по плану.

Изначально германские власти планировали получать боеприпасы из Южной Америки, но поставки не были одобрены Швейцарией - государством-производителем. До договоренности с Норвегией Германия могла бы поставить немногим менее 60 тысяч 35-мм снарядов собственного производства, отмечает Интерфакс.

В список оружия, которая Германия (после критики со стороны Украины в нерешительности) согласилась поставлять Киеву, вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также система противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивных системы залпового огня Mars и другое вооружение. Список был опубликован немецкими властями 21 июня.

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BBC News Русская служба:

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