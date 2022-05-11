СМИ: главе Интерпола Ахмеду Насеру Аль-Раиси предъявлено обвинение в "соучастии в пытках"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Главе Интерпола Ахмеду Насеру Аль-Раиси предъявлено обвинение в "соучастии в пытках", сообщает AFP.

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Согласно источникам информагентства в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции, в Париже открыто расследование в отношении Ахмеда Насера Аль-Раиси. В правоохранительные органы обратились два гражданина Великобритании с заявлением о пытках и незаконном задержании. Дело передано судебного следователю.

Генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2021 года. Генеральный инспектор министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов сменил в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Критики Ахмеда Нассера Аль-Раиси называют его сторонником агрессивных силовых ведомств, которые подвергают противников властей произвольным арестам и пыткам. По меньшей мере в пяти странах против него поданы судебные иски в связи с обвинениями в пытках.

По данным британского издания The Daily Maíl, Аль-Раиси причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. В заключении его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные медицинские препараты. Позднее ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.

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