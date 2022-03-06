СМИ: Харьков под обстрелом, повреждена телебашня, горит прокуратура
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украинские пользователи и агентства сообщают, что российские военные нанесли удар по местной телебашне, в результате чего прервалось эфирное вещание телеканалов.

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В Харьковской обладминистрации подтвердили, что телевышка попала под удар и трансляция каналов прервана.

Харьковская телебашня — металлическая телевышка высотой 240 метров — расположена на северной окраине города. С этой стороны на город наступают российские войска.

Телеграм-каналы пишут, что в Харькове все очень напряженно. Сообщают о продолжении авиаударов, а также о том, что к городу летят российские самолеты. Возможно, будут высаживать десант.

Украинские ведомства также сообщают, что в воскресенье над Харьковом сбили российский самолет. Служба безопасности Украины, в частности, опубликовала видео, в котором, как утверждается, запечатлен момент, когда украинская ракета сбивает российский самолет над Харьковом.

Украинские СМИ также сообщают, что в Харькове горит здание областной прокуратуры. Областная прокуратура расположена в центре города.

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