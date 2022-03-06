СМИ: Харьков под обстрелом, повреждена телебашня, горит прокуратура

Украинские пользователи и агентства сообщают, что российские военные нанесли удар по местной телебашне, в результате чего прервалось эфирное вещание телеканалов.

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В Харьковской обладминистрации подтвердили, что телевышка попала под удар и трансляция каналов прервана.

Харьковская телебашня — металлическая телевышка высотой 240 метров — расположена на северной окраине города. С этой стороны на город наступают российские войска.

Телеграм-каналы пишут, что в Харькове все очень напряженно. Сообщают о продолжении авиаударов, а также о том, что к городу летят российские самолеты. Возможно, будут высаживать десант.

Украинские ведомства также сообщают, что в воскресенье над Харьковом сбили российский самолет. Служба безопасности Украины, в частности, опубликовала видео, в котором, как утверждается, запечатлен момент, когда украинская ракета сбивает российский самолет над Харьковом.

Можна дивитися вічно на вогонь, воду та як падає збитий російський літак… До кінця війни салюти в небі робимо тільки такі!#СТОЇМО#ЗупинимоОкупантів#stoprussia pic.twitter.com/xYS0Z2uKZO — СБ України (@ServiceSsu) March 6, 2022

Украинские СМИ также сообщают, что в Харькове горит здание областной прокуратуры. Областная прокуратура расположена в центре города.