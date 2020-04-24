СМИ: Храм Вооруженных сил в России украсят мозаикой с Путиным и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Об этом сообщило издание "МБХ медиа", которое получило фотографии интерьеров храма от одного из подписчиков.

На одном из фото можно различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Фото: МБХ медиаhttps://t.co/O5AlRk3Pbl pic.twitter.com/TUxHW8LxXO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 23, 2020

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет советского лидера Иосифа Сталина. Это фото можно посмотреть здесь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что интерьеры строящегося храма будут украшены мозаикой с портретами Путина, Шойгу и Сталина.

"Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я не знаком с планами, с эскизами внутреннего убранства храма", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Строительство главного храма Минобороны началось в конце 2018 года по инициативе Шойгу. Его планировали достроить к 75-летию Победы в 2020 году. Согласно проекту, высота здания должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира. Диаметр барабана главного купола должна составить 19,45 метра, по году окончания войны, а высота малого купола составит 14,18 метра — война продолжалась 1418 дней и ночей.