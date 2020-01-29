СМИ: Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы. Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ, пишет "Известия".

В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

"Еще одна новелла — увеличение до шести месяцев срока пребывания иностранных граждан на территории РФ по туристической визе. В настоящее время такая виза выдается на срок до одного месяца", — уточнили в министерстве.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2019 году по итогам трех кварталов рост туристического потока в РФ составил 20%. Лидером среди стран, граждане которых нас посещают, остается Китай, хотя по динамике увеличения турпотока его обошли Корея, Германия, Италия и Испания. Как отмечают аналитики, рост есть даже по таким "геополитически сложным" рынкам, как Великобритания и США.

По данным аналитического агентства "Турстат", в пятерку самых популярных у туристов городов в 2019 году вошли Москва — ее посетили 25 млн человек, Санкт-Петербург (9,1 млн), Сочи (6,5 млн), Казань (3,5 млн) и Владивосток (более 3 млн).