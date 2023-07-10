СМИ: источники подтвердили участие Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе; Эрдоган согласился впустить Швецию в НАТО

По сведениям источников POLITICO, президент Джо Байден планирует провести на полях саммита НАТО две встречи один на один: с президентом Турции Эрдоганом и президентом Украины Зеленским. Украина пока официально не подтвердила планов участия Зеленского в саммите. Однако, встреча Байдена с Зеленским не может состояться без участия последнего.

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Встреча с Зеленским, по сведениям POLITICO, запланирована на среду.

Киев надеется получить возможность быстрого вступления в НАТО после окончания войны с Россией. США и Германия пока не готовы к такому решению. Байден постарается убедить Зеленского в том, что устранение ряда бюрократических препятствий, в дополнение к крупным обязательствам США и некоторых союзников по НАТО в области безопасности, — это максимум, что Киев сможет получить в Вильнюсе в этом году.

Как сообщает POLITICO, во вторник Байден встретится с Эрдоганом, чтобы убедить его принять Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Турецкий лидер блокирует вступление Швеции оправдывая это тем, что там живут курды, которых в Анкаре считают террористами. Последние несколько недель были отмечены всплеском дипломатической активности, направленной на выход из тупика, и Байден, вероятно, будет стремиться обеспечить прорыв в ситуации путем личных переговоров.

Одновременно, по данным Би-би-си, Эрдоган согласился впустить Швецию в НАТО. Так, гнеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на сегодняшней встрече с ним и с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО.

"Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию", — говорится в заявлении Столтенберга.

Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, а в понедельник неожиданно заявил, что не даст на него добро, пока Евросоюз не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.