СМИ: Из-за мобилизации Россию покинули 400 тысяч россиян

Около 400 тысяч россиян покинули страну с начала объявленной президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации". Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительствах западных стран.

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Как пишет "Новая газета. Европа", в эти подсчеты не включены люди, которые уехали из России после начала войны, отмечает издание. Кроме того, многие россияне скрываются от мобилизации в пределах страны, но их число не приводится.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной мобилизации" в России, при этом соответствующий указ не был опубликован.

Спустя несколько дней в Кремле заявили, что Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении мобилизации в стране и выяснил, что он "не нужен". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в документе, опубликованном в день объявлении мобилизации, речь шла об определенном количестве мобилизованных — до 300 тысяч человек, и этот указ выполнен. "Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", — заявил Песков.