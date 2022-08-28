СМИ: Киев применяет американскую стратегию, разработанную после войны РФ с Грузией

Украина успешно использует метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США, чтобы дать отпор России с ее значительно превосходящими вооруженными силами, рассказывает телекомпания Си-эн-эн, ссылаясь на своих американских и европейских собеседников.

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Концепция сопротивления, по ее данным, была разработана в 2013 году после войны России с Грузией, которая была за пять лет до этого, а ее ценность была признана в 2014 году после аннексии Крыма, которая "ошеломила Украину и Запад", говорится в сюжете.

Смысл в том, чтобы разработать план сопротивления с участием не только военных, но и гражданского населения. Их действия должны быть согласованы.

"Они [украинцы] используют все ресурсы, в том числе весьма нетрадиционные, чтобы подорвать усилия вооруженных силы России", - сказал генерал в отставке Марк Шварц, который руководил Командованием специальных операций в Европе во время разработки доктрины. Он считает это эффективным способом переигрывать мощную военную державу.

В отчете, оказавшегося в распоряжении Си-эн-эн, украинские власти признают, что Киев стоит за атаками на российские базы и склады боеприпасов. Это были нападения далеко в тылу противника за пределами досягаемости оружия, которое США и другие страны, согласно открытым данным, направили в Украину, уточняют авторы материала. На видео со взрывами не были видны ни ракеты, ни дроны, напоминает Си-эн-эн, а Россия в случае с последним взрывом по Джанкоем в Крыму объявила о диверсии.

Концепция допускает использование "коктейлей Молотова" и поджоги, но предполагает и ненасильственное сопротивление. В начале вторженияукраинское правительство создало сайт с описанием различных вариантов: бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже разные способы использования сатиры и юмора. Цель - подорвать способность пророссийских властей управлять захваченными территориями, а также напомнить населению о суверенитете Украины.

Видео украинских ударов по российским танкам под саундтрек с поп-музыкой или хэви-металлом стали вирусными - как и кадры, в которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Преднамеренно или нет, но это тоже становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу, рассказывает Си-эн-эн.

В авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который своими ночными видеообращениями и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду, констатируют авторы сюжета.

В целом концепция сопротивления обеспечивает основу для повышения устойчивости страны, а в военное время устойчивость становится инструментом сопротивления противнику. В то же время эта доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, отмечает Си-эн-эн.