СМИ: Киев выполнил два условия для переговоров о приеме в ЕС
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Как пишет агентство Reuters в понедельник, 19 июня, со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, эти данные содержатся в промежуточном отчете Еврокомиссии, который будет представлен позже на этой неделе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один из источников уточнил, что речь идет конкретно о судебной реформе и о законодательстве о СМИ, добавив, что сам отчет будет "умеренно позитивным".

Предоставление Украины статуса кандидата на вступление в ЕС

Год назад, спустя четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство, ЕС сделал "высоко символичный жест", предоставив Украине формальный статус кандидата на вступление в ЕС, напоминает агентство.

Начало переговоров о вступлении, однако, было привязано к выполнению Киевом семи условий, включая проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией. Со своей стороны Украина призвала начать переговоры о ее приеме в ЕС уже в текущем году.

Сторонники и противники приема Украины в ЕС по ускоренной схеме

По словам одного из собеседников Reuters, знакомого с содержанием отчета Еврокомиссии, но пожелавшего сохранить анонимность, главное в этом документе -"не приукрашивание действительности, а признание прогресса".

Между тем еще один источник, знакомый с отчетом, указал в интервью агентству, что в Украине наблюдается определенный прогресс в реформировании судебной системы, "однако еще остаются ключевые реформы, которые необходимо провести". "Не все удовлетворительно", — добавил этот собеседник.

Ожидается, что решение о возможности начать переговоры о членстве Украины в ЕС может быть принято 27 странами-членами Евросоюза в декабре 2023 года.

Идею приема Украины в ЕС по ускоренной процедуре поддерживают страны Балтии и Польша. В то же время такие государства, как Франция, Германия и Нидерланды, относятся к этой перспективе более сдержанно.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts