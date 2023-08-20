СМИ: Китай поставляет России крупные партии военной техники

С начала военного нападения на Украину Россия получила от Китая десятки тысяч поставок. Получателями стали в основном компании, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики. Среди них есть и те, которые находятся под западными санкциями, сообщила британская газета The Telegraph.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Западные СМИ уже неоднократно сообщали, что КНР, несмотря на официальный нейтралитет по отношению войны России с Украиной, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение. Между тем Пекин отвергает все обвинения в военной поддержке России.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем. Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Поставки дронов, вертолетов и прицелов

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global, еще за два месяца до войны китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 дронов. В соцсетях и на своем сайте эта компания называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны были отправлены российской фирме "Самсон", которая тоже позиционирует себя как оптовый торговец игрушками. Издание полагает, что это - подставная компания, ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Через четыре дня после начала войны китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны поставила России четыре вертолета Airbus. Техника была получена российской компанией "Уральский вертолет", основным заказчиком которой является Росгвардия.

В расследовании также говорится, что с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с показателем 2021-го, составив 2,5 млн долларов.

Поставки металлов

В 2022 году КНР экспортировала в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы являются одним из основных материалов, используемых в производстве военных самолетов и оружия.

По информации британского издания, титановые листы и стержни были поставлены из Китая в НПП "Старт". Это предприятие занимается разработкой зенитно-ракетных комплексов и входит в состав госкорпорации "Ростех". Титановые изделия были отправлены и компании S7 Technics, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Китайские компании также отправляли партии магниевых сплавов компании "Туполев", которая строит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160М. Эти бомбардировщики используются для нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Украины.

Поставки сырья через третьи страны

Компании, связанные с производством автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров КамАЗ "Тайфун", получили не менее 520 партий товаров из Китая (запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники). Магнитогорский металлургический комбинат, который находится под санкциями, также получал поставки из Китая.

Кроме того, по сведениям The Telegraph, Китай может поставлять в Россию сырье через третьи страны. Сообщается, что Пекин и Москва вели с Ираном секретные переговоры о поставках перхлората аммония. Это химическое соединение используется для приведения в движение баллистических ракет. Если эта сделка будет заключена, она будет скрыта из официальных торговых реестров.