Страны ЕС открыли свои границы для сотен тысяч украинцев, предоставив им право жить и работать как минимум год (в перспективе — до трех лет). В то же время Лондон применяет к беженцам из Украины бюрократическую процедуру мирного времени. Так, из 22 тысяч запросов на визу удовлетворено меньше тысячи, пишет газета "Новое время".

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С конца января польские, чешские, словацкие власти предупреждали о возможном предстоящем наплыве беженцев. Польша, например, готовилась к прибытию около миллиона человек и, по данным Комиссариата ООН по делам беженцев, уже приняла 1,5 миллиона.

В далекой от театра "спецоперации" Ирландии, чье население в 14 раз меньше Великобритании (5 млн жителей), нашли приют более 2000 украинских беженцев. Дублин заявил, что республика готова принять 2 процента всех украинцев.

В Великобритании действует схема мандатного переселения, которая позволяет британским гражданам приглашать в страну родственников с семьями. Беженцы с Украины также могут приехать на год, если найдут частного спонсора или местный орган власти, готовый предоставить им жилье и поддержку. Но процедура оформления до последнего времени оставалась почти классической, включая оформление визы с личной подачей заявления и снятием отпечатков пальцев.

Правительство утверждало, что строгие проверки необходимы, чтобы остановить российских агентов или террористов, якобы проникающих в Великобританию.