СМИ: люди в военной форме отправили около 60 тонн посылок из приграничных к Украине городов

С начала российского вторжения 24 февраля люди в военной форме отправили около 60 тонн посылок из приграничных к Украине городов. Это следует из расследования "Медиазоны", сообщает "Новая Газета. Европа".

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Журналисты проанализировали более 18,5 млн отправлений 46 пунктов СДЭК в 13 городах по границе Украины с Россией и Беларусью и обнаружили аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны. Отличить обычный пункт назначения от "подозрительного" можно по среднему весу посылки, отмечает "Медиазона".

Одновременно с выводом российских войск из под Киева в начале апреля, как заявляют журналисты, объем подозрительных заказов из приграничных городов увеличивался, пик такого рода посылок пришелся на 4 апреля — почти четыре тонны.

По данным "Медиазоны", из города Валуйки (30 км от границы с Украиной) с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов, из Клинцов (60 км от границы с Украиной) — более 13 тонн, из Новозыбкова — около семь тонн подозрительных грузов.

В одной из посылок, отправленных 29 апреля, журналисты обнаружили беспилотник, похожий на военный БПЛА "Орлан-10", который состоит на вооружении в российской армии.

Его стоимость может достигать $120 тысяч. "Медиазона" сообщила, что ей не удалось отследить получение "Орлана" в пункте назначения. СДЭК не ответила на запрос журналистов на момент публикации статьи.

Больше всего грузов с 21 февраля по 20 мая из приграничных городов отправили в Москву (10,3 тонн) и Екатеринбург (6 тонн). При этом самой "подозрительной" стала Юрга в Кемеровской области — в город, где живет около 80 тысяч человек, из приграничных пунктов Украины ушло 5,8 тонн посылок, подсчитали журналисты.

"Медиазона" отмечает, что в Юрге стоят три крупных военных части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада и 120-я артиллерийская бригада.