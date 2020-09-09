СМИ: Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Член координационного совета оппозиции Колесникова арестована и находится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом порталу Tut.by сообщил ее отец Александр Колесников.

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"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — рассказал Колесников.

На каком основании арестована Мария Колесникова, официально не сообщается. Ее отец предположил, что ее преследуют в рамках уголовного дела, которое завели в Беларуси после создания Координационного совета. Дело возбуждено по статье "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Прокуратура Беларуси заявляла, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти в стране. Члены совета, в свою очередь, неоднократно говорили, что не претендуют на власть, а лишь добиваются пересмотра результатов президентских выборов, на которых, по утверждению ЦИК Беларуси, победил Александр Лукашенко.