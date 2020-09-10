СМИ: Навальный почти поправился и вспомнил события до отравления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российский опозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как врачи его вывели из медицинской комы. Политик восстановился на 90% и даже вспомнил события, которые предшествовали отравлению, сообщает The Insider со ссылкой на немецкие СМИ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Охрана клиники, где лежит Навальный, была усилена после того, как политик пришел в себя. Согласно источнику, теперь для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Усиление было сделано после того, как выяснилось, что Навальный помнит предшествовавшие отравлению события вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Врачи разрешили пускать к Навальному посетителей. Ранее к оппозиционеру могли заходить только медики и его жена.

По данном источника, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите", в которой лечится Навальный.

Сообщается, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета и выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Ранее немецкий еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники сообщил, что Навальный был отравлен "усовершенствованной" версией химического вещества группы "Новичок". По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. По версии немецкой стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

59

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Алексей Навальный Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления