СМИ: Навальный почти поправился и вспомнил события до отравления

Российский опозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как врачи его вывели из медицинской комы. Политик восстановился на 90% и даже вспомнил события, которые предшествовали отравлению, сообщает The Insider со ссылкой на немецкие СМИ.

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Охрана клиники, где лежит Навальный, была усилена после того, как политик пришел в себя. Согласно источнику, теперь для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Усиление было сделано после того, как выяснилось, что Навальный помнит предшествовавшие отравлению события вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Врачи разрешили пускать к Навальному посетителей. Ранее к оппозиционеру могли заходить только медики и его жена.

По данном источника, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите", в которой лечится Навальный.

Сообщается, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета и выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Ранее немецкий еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники сообщил, что Навальный был отравлен "усовершенствованной" версией химического вещества группы "Новичок". По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. По версии немецкой стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.