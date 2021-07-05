СМИ назвали сроки отмены обязательного ношения масок в Британии
Foto: F64

С 19 июля в Великобритании отменят обязательный масочный режим, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники, пишет РБК.

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Через две недели ношение масок станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах. Кроме того, власти отменят посещение баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведения по QR-кодам.

Издание отмечает, что эти меры станут очередным шагом по снижению бюрократических процедур и сократят число людей, вынужденных самоизолироваться после контактов с заболевшими.

Кроме того, как пишет The Times, премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие дни сообщит о новом смягчении мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, ожидается, что в стране отменят социальное дистанцирование и запрет на проведение вечеринок, массовых мероприятий и музыкальных фестивалей.

В то же время министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик в интервью Sky News сообщил, что отмена масочного режима является очень ожидаемым событием, но его дата точно еще не определена.

"Мы хотим, чтобы эти ограничения были сняты как можно скорее. Власти не желают, чтобы они продлились даже на день больше, чем необходимо", — подчеркнул Дженрик.

Британия с мая находится на финальной стадии отмены коронавирусных ограничений. Изначально введенные меры хотели отменить еще 21 июня, однако правительство перенесло "день свободы" — так в стране называют дату снятия карантинных мер — еще на четыре недели.

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что перенос "дня свободы" связан с распространением дельта-варианта коронавируса (так называемый индийский штамм) и ростом заболеваемости.

Тридцатого июня в Соединенном Королевстве выявили максимальное число новых заражений с января — более 26 тыс. Согласно последним данным британского Минздрава, с начала пандемии заразились более 4,8 млн граждан. Вакцину получили более 45 млн человек из 67 млн населения.

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