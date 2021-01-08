СМИ назвали возможного кандидата на пост канцлера Германии

На место Ангелы Меркель во главе правительства ФРГ метит министр здравоохранения, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, который в последнее время набирает популярность, пишет издание Bild со ссылкой на источники в политических кругах.

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По данным издания, Шпан обсуждает такой сценарий с членами верхушки ХДС. На съезде партии 15–16 января состоятся выборы ее председателя. Кандидатов на этот пост трое, в том числе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

В команде Лашета работает сейчас Шпан. По традиции лидер партии и должен стать канцлером, однако такая норма не закреплена официально. Поэтому Шпан может выдвинуться на место канцлера, если у него рейтинги будут выше, чем у Лашета, а сам Лашет возглавит партию.

Сейчас ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Ангелу Меркель. Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти 26 сентября 2021 года. Меркель занимает пост канцлера четвертый срок подряд и на пятый решила не выдвигаться.

В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму ХДС о своем решении уйти с поста председателя. Ее представитель тогда сообщил, что политик намерена "организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии".

Меркель на встрече с Крамп-Карренбауэр поблагодарила ее и выразила надежду, что та останется на посту министра обороны ФРГ.

Сама Меркель тогда же заявила, что не будет вмешиваться в процесс выбора лидера партии. "Я не буду вмешиваться в вопрос о том, кто будет руководить ХДС в будущем или будет кандидатом на пост канцлера", — сказала она.