СМИ: неонацист Тесак покончил с собой

Неонацист Максим Марцинкевич, больше известный как Тесак, покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске, сообщают СМИ. Официально эта информация пока не подтверждена.

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О том, что Марцинкевич совершил самоубийство, сообщил телеграм-канал Baza, а позже агентства РАПСИ и ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

Марцинкевич был найден мертвым в изоляторе при пересылке в Москву, сообщил РАПСИ источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника РАПСИ, Тесак оставил предсмертную записку. Марцинкевич мог рассчитывать на освобождение в течении следующего года, пишет агентство со ссылкой на его защиту.

Телеканал "360" сообщает, что смерть Тесака подтвердили в челябинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу ультраправого движения "Реструкт". Его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм.