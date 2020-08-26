СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Несколько американских военнослужащих были ранены в результате инцидента с российскими войсками в Сирии, сообщили Reuters два официальных представителя США. Ни Пентагон, ни Минобороны России пока не прокомментировали этот инцидент.

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Ранее в сеть попали видео видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.

Как сообщает ТАСС, Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов поговорили по телефону после столкновения российского и американского патрулей в Сирии. Генералы приняли решение не разглашать подробности разговора.

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