СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение или предупреждение?

У Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве 3 марта появились симптомы отравления, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Вскоре после этого расследовательское издание Bellingcat (в России признано "иностранным агентом") подтвердило в "Твиттере" информацию Wall Street Journal.
Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер пишут, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках.
Среди украинских участников переговоров с такими симптомами журналисты называют крымскотатарского депутата Рустема Умерова. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет.
Что известно
Представитель Романа Абрамовича подтвердил Би-би-си, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского сказал, что ему неизвестно о подобном происшествии.
Из статьи вытекает, что Абрамович уже после начала войны посещал не только Киев, но и Львов, а также встречался лично с Зеленским.
Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Однако это всего лишь версия, у которой нет каких-либо подтверждений.
Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и, что менее вероятно, воздействие электромагнитного излучения.
Неназванный человек, близкий к Абрамовичу, сообщил, что в окружении олигарха не знают, кто мог стоять за попыткой отравления.
Расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"), которое рассказало те же подробности на несколько минут позже.
По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно.
"Просто предупреждение"
К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно.
"Это не была попытка убийства, просто предупреждение", — цитирует Грозева WSJ. По мнению Bellingcat, доза и тип отравляющего вещества не предполагали убийства, не были способны нанести перманентный ущерб здоровью и были применены скорее для устрашения.
"По словам двух опрошенных экспертов по химическому оружию и врача, симптомы более всего соответствуют вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательный вывод сделать невозможно ввиду отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими", — пишет Bellingcat.
The three men experiencing the symptoms consumed only chocolate and water in the hours before the symptoms appeared. A fourth member of the team who also consumed these did not experience symptoms.— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022
К числу органофосфатов относился яд, которым был отравлен Алексей Навальный, следовало из публикаций по итогам его лечения в берлинской клинике в 2020 году. Российские власти отрицают даже сам факт отравления Навального, во всяком случае на территории России.
Сейчас Абрамович и другие пострадавшие в порядке. По словам источника, после того происшествия он еще минимум один раз посещал Киев.
По данным Bellingcat, все описанное произошло больше двух недель назад: симптомы у пострадавших появились 3-4 марта.
Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании из-за предполагаемых связей с президентом России Путиным.