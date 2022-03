СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение или предупреждение?

У Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве 3 марта появились симптомы отравления, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Вскоре после этого расследовательское издание Bellingcat (в России признано "иностранным агентом") подтвердило в "Твиттере" информацию Wall Street Journal.

Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер пишут, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках.

Среди украинских участников переговоров с такими симптомами журналисты называют крымскотатарского депутата Рустема Умерова. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет.

Представитель Романа Абрамовича подтвердил Би-би-си, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского сказал, что ему неизвестно о подобном происшествии.

Из статьи вытекает, что Абрамович уже после начала войны посещал не только Киев, но и Львов, а также встречался лично с Зеленским.

Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Однако это всего лишь версия, у которой нет каких-либо подтверждений.

Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и, что менее вероятно, воздействие электромагнитного излучения.

Неназванный человек, близкий к Абрамовичу, сообщил, что в окружении олигарха не знают, кто мог стоять за попыткой отравления.

Расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"), которое рассказало те же подробности на несколько минут позже.

По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно.

К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно.

"Это не была попытка убийства, просто предупреждение", — цитирует Грозева WSJ. По мнению Bellingcat, доза и тип отравляющего вещества не предполагали убийства, не были способны нанести перманентный ущерб здоровью и были применены скорее для устрашения.

"По словам двух опрошенных экспертов по химическому оружию и врача, симптомы более всего соответствуют вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательный вывод сделать невозможно ввиду отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими", — пишет Bellingcat.

The three men experiencing the symptoms consumed only chocolate and water in the hours before the symptoms appeared. A fourth member of the team who also consumed these did not experience symptoms.